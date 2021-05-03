先師特級校對的《食經》內，有炒鹹魚這道菜，用的就是白鮹乾。朋友黃慧華是馬來西亞華僑，她常帶給我小鯷魚乾，學生麥麗敏又從新加坡帶了當地浸發的豆芽來。趁着豆芽新鮮，肥肥胖胖又乾水，我記起了以前做過的炒鹹魚，便再做一次了。很可口。

材料：

白色小鹹魚 75克

油 4湯匙

揀淨綠豆芽 350克

薑 1塊，約20克

蒜 2瓣

長紅椒 1隻

小紅辣椒 2隻

糖、鹽各少許

青葱 2棵

大地魚蓉 1湯匙(隨意)

預備：

1.小鹹魚用水稍沖，抖去多餘水分，攤在雙層廚紙上成一層，晾乾。（目的是減去鹹味，若用白鮹乾，則不需經此步驟。）

2.芽菜摘根洗淨，瀝乾水待用。長紅椒、小紅椒去籽後切細絲。薑去皮，切細絲。蒜和青葱也切細絲。(1)

炒法：

1.置鑊於中大火上，鑊紅時下油4湯匙，油熱時將小鹹魚放下油內(2)．改為中火，不停鏟動至小魚炸透，色呈金黃，移出至疏箕內瀝油(3)，留油約1湯匙在鑊。

2.先下薑絲爆香，繼下蒜絲，加入芽菜(4)，不停鏟動至開始脫生(5)，便下鹹魚一同拌炒，繼下兩種紅椒絲，加少許鹽、糖調味，最後下葱絲(6)一同鏟勻上碟，如用大地魚蓉，可於是時撒在芽菜上，供食時拌勻。

提示：

白鮹乾小鹹魚最合此食譜之用。炸香大地魚蓉可自製（已在此專欄多次介紹做法），在鏞記及一些麵店亦有供應。

（原文刊於2008年667期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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