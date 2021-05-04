元朗食店愈開愈多，不少更是臥虎藏龍，例如泰豐街近月開了一間咖啡店Starssy Café，最近便在All Day Breakfast關注組內人氣急升，因為份量超驚人之餘，牛角包亦非常酥脆又富牛油香，難怪召喚了不少粉絲慕名朝聖，每逢假日就成為閨蜜傾偈打卡、一家大細開心share美食的人龍店。

重量級All Day Breakfast全日餐（$118）是店內的招牌菜，幾乎每枱必叫，一份有齊牛角包、5款香腸、炒蛋、薯角、烤紫洋葱、烤番茄、牛油果、煙三文魚、茄汁焗豆及沙律，陣容鼎盛的靈感，原來出自老闆Tony一個非常溫馨的念頭：「我太太不算大胃口，但叫一份正常版All Day Breakfast又未必夠飽，所以經常『黐』我的食物來吃，有一日我靈機一觸，不如將All Day Breakfast來一個Jumbo版本。你自問有多久沒試過跟另一半你吃一啖、對方又用叉食一口，一起開心分享一碟食物？整件事很溫馨、很開心。我們的重量級All Day Breakfast有10款食物，單是香腸已經有5款兼全部來自德國，當然一個人來吃也有細版（中量級）可選擇。」

Tony以開設烘焙工場起家，一直為多間大酒店代工生產月餅、蝴蝶酥、蛋卷等，因為生意飽受疫情拖累，故先後於上年3月及今年1月開設烘焙餅店Starssy Square Bakery與Starssy Café，希望能開拓戰線，增加收入，而牛角包就是他的得意之作，選用的牛油更是大有來頭：「我們用了最高級的比利時脫水牛油片，所以牛角包吃起來的酥脆感，並非一般牛油能做得到。當然成本是非常之高，而我計算過後覺得OK就照做照賣。」

他續說：「我們做牛角包都是一路做一路學，感恩有個舊同事在正宗法國餐廳專做牛角包，起初我做的效果不理想便向他請教，他說要付出時間等候牛角包鬆身，換個比喻即是牛的脾氣很大，每完成一個步驟都要讓它休息、靜置呼吸，停一停再做下一個步驟。我們的牛角包真是用時間去炮製，有些牛角包一切開，就見到中間是空心，即證明沒有給它時間呼吸。」

Tony最擅長製作酥餅類，一當宣傳二當回饋客人，所以點選每杯飲品都會附送一件蝴蝶酥，入口鬆脆又富焦糖香，質素比起不少名店出品更出色。「因為我相信食物是不能騙人，美味與否、抵食與否，客人一吃就知優劣。開咖啡室的原意，是我們的麵包如此付出心機製作，做出來的效果頗不俗，就可作咖啡室的主打；想做一些有質素的食物，是我們控制得到，例如多士、牛角包、蛋糕等。」

想法多多的Tony不停為咖啡室設計新菜式，當中包括芫荽控最愛的芫荽薄餅。「新餐牌新增薄餅類，有四重芝士薄餅及芝士芫荽薄餅（$78/8吋）這兩款，後者是自煮一個芫荽醬，再加水牛芝士及新鮮芫荽，淋上麻油，非常美味香口。另外也有三式焗薯皮（芝士煙肉、芝士白汁吞拿魚、芝士白汁粟米菠蘿，$68） 及芝士煙肉焗薯蓉（$25）等。」

採訪、攝影：《飲食男女》

Starssy Café

地址：元朗泰豐街9號翠華樓地舖

電話：2618 3833

營業時間：星期一至日9:30am-7pm

Starssy Square Bakery

地址：元朗康景街2-20號鈞德樓地下12號舖

電話：6024 7887

營業時間：星期一至日7am-8pm

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