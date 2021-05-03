源自18世紀法國的梳乎厘（Soufflé），在香港一直都很受歡迎，而且出現不同的變化 ——既可以大大個，成為老牌豉油西餐廳太平館的長期大賣甜品，也可以細細杯，作為自助餐枱上即叫即焗的熱門項目，更可化身為日式Pancake模樣，風靡所有新世代的年輕人，無論變成怎樣，香港人似乎都完全受落。

近年變得最予人驚艷感的梳乎厘，大概是香港瑰麗酒店HENRY美式扒房和煙燻房的招牌甜品 —— 粟米包梳乎厘（Cornbread Soufflé），自推出後獲得食評人的一致讚許，既有傳統梳乎厘的輕盈軟綿滑溜，亦具美式粟米包的芳香和粒粒質感，還帶着熟悉的爆谷味道，搭配自家製的胡桃雪糕，再淋上波本焦糖，為梳乎里添上冰火的溫度對比與惹味的濃郁甜美，在現今的梳乎里界別，絕對是有創意兼冇得輸的選擇。

餐廳總廚Nathan Green說，這款粟米包梳乎厘是餐廳的自家原創作品，以美國南方既甜亦鹹、像麵包又像蛋糕的粟米包，並以白米布甸作為梳乎里的基礎，代替草莓、橙汁、雲呢拿、朱古力等平時常見的口味，看似是很奇怪的組成 —— 至少對香港人來說，是從未見過的梳乎厘口味，Nathan解釋：「我們喜歡把大家熟悉的食品進行一點新變奏，既然大家都熟悉甜粟米的味道，而這款梳乎厘會帶着爆谷的香氣，我相信大部份人都喜歡，如果喜歡爆谷也會自然愛上這款梳乎厘。」值得一提，由於採用粟米和白米，此食譜就不用加入麵粉，無形中使這款粟米包梳乎厘列入健康人士追求的無麩質食品。

基於HENRY美式扒房和煙燻房一向遵守的「自給自足」營運原則，所以組成粟米包梳乎厘的各個部份，包括粟米包、白米布甸、胡桃雪糕以至波本焦糖，均在餐廳的廚房自行製作。首先要做粟米包，這種美國原住民食品的做法頗為直接簡單，把各式材料如粟米粉、凍乾粟米、食鹽、泡打粉、梳打粉、雞蛋、白脫牛奶等先後調合，倒於烤盤放入焗爐約15分鐘，便焗成味道與質感介乎麵包和鬆糕之間的粟米包，冷卻後切粒後進行48小時的脫水過程，達至全乾透再攪拌成粉末，待用。然後製作白米布甸，將白米、炸粟米、鮮粟米、牛油、忌廉、粟米奶、雲呢拿條等調合，放入焗爐約20分鐘製成白米布甸，冷卻後攪拌成膏狀，備用。

跟着把粟米包粉末鋪在焗製梳乎厘的器皿，並把蛋白、砂糖、黃梅醬和白米布甸膏慢慢調合及攪拌，放入焗爐約15分鐘便完成，上枱時佐以胡桃雪糕和波本焦糖享用，就完全Perfect。

HENRY的餐單只有這款獨特口味的梳乎厘，問Nathan可有顧客要求點選草莓橙汁雲呢拿朱古力諸如此類的常見口味，Nathan微笑答：「HENRY的客人都很尊重我們，都很樂意嘗試這款自開業已存在的招牌甜品。」

採訪：陳俊偉

攝影：魯雋華

HENRY

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓

電話：3891 8732

營業時間：午餐星期六至日12nn-2:30pm；晚餐星期一至日5:30pm-10pm；周日早午餐12nn-2:30pm（早午餐時段將不設單點菜單）

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