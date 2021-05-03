中菜廚房油煙大，空間焗熱，嚴苛的工作環境令它一直是男人的天下。不過最近在中環一間老牌蛇店及小菜館中，就有位年輕女生隱於其中，一手提着3斤12両的鐵炒鑊，一手拿着大鑊鏟默默耕耘，無論是爆炒還是拋鑊都難不倒她，名副其實「萬綠叢中一點紅」。

老師傅大讚靚女 望更多女生入行

「靚！18、22歲當然是靚女，個個都靚女，多些介紹女仔入行，讓我們這行不要失傳！以前我在德國、新加坡做廚的時候，好多女師傅的，但香港就沒有，最多是執碼及切菜。」蛇王芬廚師莊師傅笑說。入行40幾年的總廚任師傅亦指出，以前廚房大佬不會給女生掌廚，自己都是第一次見女仔做炒鑊，「（她）煮菜都不錯的，有板有眼，不過各師各法，她要慢慢做，我們就要快。」

兩位老師傅口中的女廚，最近在高級中菜廚師的群組成為熱話，皆因一條她煮食的影片在群組瘋傳，紮着利落的馬尾辮的她，穿着露背肚兜在火爐前炒菜，非常搶眼﹗她叫呂康玲（Sam），今年29歲，畢業於美國名牌學府哥倫比亞大學，是位高材生。

「我在大學讀哲學的，一向都喜歡思考事情及研究概念。當時剛剛回香港，出街與家人食飯，當一碟餸來到，見到家人怎樣講它炒得好不好，讓我想到好多事情，給我不少靈感，於是開始對中菜有興趣。」就好似導演通過電影表達概念，Sam覺得烹飪同樣可是藝術媒介，於是毅然決定投身飲食，探索世界。

醉心炒鑊似耍功夫 收工練習至深夜

茹素9年， Sam從素食餐廳做起，原本是給自己的三個月小課題，卻越做越有興趣，先在摩登中菜館口利福 (Ho Lee Fook) 做了年半，再於留家廚房實習幾個月，「我去工作時，沒甚麼餐飲經驗，所以第一日返工很不習慣。我記得回家後，累到趴在地上，連去洗澡都是爬過去。」

辛苦無阻她的決心，接觸中菜後才毅然發現炒鑊的奧妙，「炒鑊對我來說有點似功夫，因為功夫有好多哲學，而炒鑊同樣有不少概念及執着，例如火候及時間控制，不是說你可以自由發揮，而是要遵循嚴格的做法，這種執着就好令我迷醉。」哲學出身的她，更汲取當年讀書時的研究精神，創造出Wendy這個學廚角色，一方面可以全身投入了解傳統，另一方面可抽身看着自身的變化。

為了學炒鑊，工作幾個月後就開始向同事請教，希望收工後可以留多一個小時教她，再一人練習至深夜，「我的IG寫着Sam Lui By Day，Wendy By Night，其實就是源自這段日子。」當年口利福的大廚見到她的堅持，就調她入炒鑊部門，讓她終於得償所願執起鑊鏟。

家人全力支持 經營私房菜

名牌大學高材生卻跑去學廚，家人難道沒有反對嗎？Sam表示家人非常開通，給她無限支持，「我爸爸的性格不是很嚴肅，總之我用心做或者喜歡做，他是沒有問題的。」她笑言現在爸爸可能更開心︰「本來屋企在 古洞 開豉油廠，也有家人開餐廳，我學廚後，與爸爸多了不少共同話題。」後來她開始兼營私房菜，不過客人只限家人朋友，不公開營業。

Sam在四月就與老字號蛇王芬及OmniFoods合作，用新豬肉植物食材做主題，做出六道菜的限定晚宴，烹調具傳統風味的鑊氣小炒。 蛇王芬 負責人Gigi表示︰「Sam本身屋企是上海人，爸爸亦是我們幾十年的熟客，所以我頗感動，覺得她年輕之餘，卻可以做到炒鑊是有鑊氣，味道可以保留，顏色好鮮艷。」

新豬肉晚宴有鬼馬麻婆豆腐、中式芝士釀豆卜、新肉絲小炒王、新餐肉桂花素翅、新豬肉肉絲上海炒年糕及新豬肉羮，其中新豬肉羮就以全新方式演繹餐廳招牌的蛇王羮，素湯底加入薯仔、芋頭、蘿蔔、腰果等熬製，加上新豬肉、素雞絲及素牛肉絲，層次豐富有口感，還帶點鮮味；麻婆豆腐用秘製醬汁及新豬肉製作，搭配香口的油炸鬼同吃，微辣惹味。不過素晚宴已圓滿結束，但其中的新豬肉羮、新肉絲小炒王及鬼馬麻婆豆腐將列入蛇王芬的五月餐單。

採訪、攝影：《飲食男女》

蛇王芬

地址：中環閣麟街30號地舖

電話：2543 1032

營業時間：星期一至日 11am-9:30pm

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