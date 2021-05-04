芫荽風潮紅了一段時間，熱度未有減退。最近就連半世紀的老餅店紹香園亦加入戰團，推出一系列的芫荽糕餅。改良之前出過的芫荽蛋卷及曲奇外，亦新增芫荽牛軋糖及芫荽雪花酥。

「芫荽本身很多沙泥，所以貨到後，要先浸泡，將沙粒去走，再逐條洗乾淨，之後用低溫焗大約兩小時，最後用磨機打碎成粉。」紹香園研發及生產主管朱師傅透露，所有產品均加入自製芫荽粉製作，比起用新鮮芫荽的味道更濃，不過10斤芫荽只可整成1斤芫荽粉，成本亦相應提高。

芫荽系列有芫荽蛋卷2.0($50)、芫荽曲奇2.0($50)、芫荽牛軋糖($50)、芫荽雪花酥($50)及芫荽粉($50)。芫荽控必食新升級蛋卷，蛋漿加入大量芫荽粉，顏色及香味更濃，入口鬆脆又重荽味。特別推薦芫荽牛軋糖，使用無添加棉花糖、無水牛油、杏仁、腰果、核桃等製作，奶香及芫荽味並重，口感幼滑不黏牙。暫時因產量問題，芫荽系列只接受網上預訂，一次買5款產品就有68折($170)，荽迷要上網訂購了。

採訪、攝影：《飲食男女》

紹香園

地址：多區均有分店

網站：https://bit.ly/3vDL9i8

電話：2717 3421

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