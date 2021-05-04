立夏這個節氣代表開始踏入夏天，天氣逐漸炎熱。註冊中醫師何慧欣指出，中醫認為夏天屬於火，與心相應，心主神明，情緒較為波動，出現胸悶、口乾、心煩、失眠等情況，嚴重者甚至現中暑或昏迷情況。夏天天氣炎熱潮濕，人們很多時候會進食一些生冷食物，例如雪糕、沙律、魚生，令脾陽受損，容易令濕邪進一步傷害人體，引致一些脾胃問題，包括胃口差、消化不良、腹痛、腹瀉等。另外，香港人喜歡進愛吃食煎炸、辛辣食品，都容易耗氣傷津，加重心煩、氣短乏力、口渴或者胸悶情況。

何醫師推介在踏入夏天時飲用2款清熱利濕湯水和泡茶，更建議多進食蔬果補充身體的體液，例如冬瓜、青瓜、西瓜、絲瓜等，亦可以進食一些清潤多汁的水果例如雪梨、西瓜和火龍果等。

清熱利濕湯水

節瓜綠豆薏米湯

材料：

節瓜 1斤

生薏米20克

荷葉 1片

綠豆20克

瘦肉 400克

做法：

所有材料洗淨，節瓜去皮切件。瘦肉汆水備用。加入所有材料和清水，水滾後轉小火煲大約1小時即可飲用。一個星期飲用二至三次。

節瓜清熱解暑，生薏米清熱利水，荷葉可有解暑解熱煩渴功效，綠豆則祛暑益氣、 生津止渴。這個湯比較平和，老少都適宜飲用，但不適合孕婦。

清熱利濕泡茶

淡竹葉茶

材料：

淡竹葉 5克

做法：

用熱水沖洗淡竹葉，加入熱水焗15分鐘即可飲用。一星期可以飲用二至三次。

這個茶清熱利濕，亦有利尿功效，將身體熱氣從小便排出。孕婦和容易尿頻人士不宜飲用。

採訪、攝影：《飲食男女》

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