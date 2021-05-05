星馬菜大熱，在IG總可以見到蹤影，旺角新開張的馬拉菜餐廳霹靂南洋，既提供傳統菜式如肉骨茶、仁當牛腩，還設計了一種港式食法迎合香港人口味，就是把肉骨茶和牛腩煲變成一人火鍋。

霹靂南洋的淵源，從大廚Simon到馬來西亞旅遊時開始，他到馬來西亞西部霹靂州邦咯島，以古早味茶室如牛油咖啡、三味雞飯等聞名的「南洋1957」吃飯時，認識小店大廚Jacky，有三十年廚師經驗的Simon，跟Jacky一拍即合，去年疫情爆發後，Simon辭退了原來的工作，便跟Jacky商討把餐廳的配方和食材帶來香港，開設海外店，不過因菜式不相同，所以店名就不同。

他們在香港試業了兩個星期，為了迎合港人口味，想到把牛腩煲和肉骨茶延伸變作小火鍋。霹靂仁當牛腩煲($108)，首先把自家製的咖喱膽和森巴醬炒香，再加一點雞湯並倒入牛腩，須分開炆一個小時，再焗一個小時，牛腩炆得夠味又夠軟腍。吃完牛腩後，便可以點配料吃火鍋，吸盡湯汁精華。配料有近20款，肉類、蔬菜類、丸類一應俱全。可以變作火鍋的，還有老巴刹肉骨茶($98)，湯底主要用當歸、北茋、川芎、黨參、紅棗和玉竹六款藥材，改良了當地做法，添加了豬腸和豬肚一起煮。湯底煮好再放入金沙骨炆，一共要花45分鐘煮，再用45分鐘焗。金沙骨保留了肉汁，卻不會骨肉分離。最近有新張優惠，每兩位客人而且有單點以上兩款菜式的話，便會送一份原價$48的精選肥牛($48)。

午市時段提供一系列套餐，招牌之一是怡寶芽菜雞飯($68)，選用三黃雞，放在有雞骨、江魚仔和當歸的湯底浸至入味。之後把雞隻自然風乾，把雞油鎖在雞隻裏，那便會有皮脆肉滑的效果。小食有森巴醬炸豆腐($28)、咖央西多士($38)，由咖央多士升級為西多士，更邪惡、更滋味。在旺區來算，定價合理，火鍋還有兩種吃法，也頗特別。

採訪、攝影：《飲食男女》

霹靂南洋

地址： 旺角彌敦道575號Ladder Dundas 5樓

電話： 69717 738

營業時間：12nn-10pm

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