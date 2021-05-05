打卡café多的是，不過按原址的歷史做賣點就不是太多。過往是成衣批發、布料針織搜尋熱點的深水埗，相關老舖特別多，最近新開一間café，前身是針車行，改建後保留不少衣車針織的擺設，更以玩味特色酒和生酮食物作招徠。

「我們叫so coffee & gin，So是指sowing車針意思，基本上這店前身是一間針車廠，現在改成咖啡店，希望可以像以前一樣連成一線。」店長Charles表示，他們在食物方面會顧及生酮飲食的朋友，不少菜式都設有普通版及生酮飲食版。以黑毛豬叉燒黑麥包（ $88）為例是給一般食客，生酮版是黑毛豬芥末叉燒生酮包 （$113)，兩款都嘗得到豐富肉汁。另一款香煎帶子黑松露扁豆麵（$148 ）亦很有咬口，即使是生酮飲食也不失美味。

叫得café，飲品當然要夠特別吸引，如外表奶白誘人的雪菊清酒芝士奶蓋（＄58）混合了幾款元素，「因為之前跟同事開玩笑不如試試菊花茶加奶，飲完之後又覺得幾得意，想了很久再加少少清酒，但覺得有些單調所以加入奶蓋。」Charles指，客人也頗受落，認為味道豐富之餘也幾得意。

SO Coffee & Gin

地址：深水埗荔枝角道221號地舖

電話：5595 5756

營業時間：星期一至五 8:30am-6pm；星期六、日 10am-6pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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