《食勻18區》，今次再由Son姐出動，去到銅鑼灣找美食，今次她帶大家食泰國菜，她說：「食泰國菜，大家第一時間會想到去九龍城，但上次去了九龍城之後，我就知道不是間間美味，但美味的餐廳，原來又不只得九龍城才有。」

金邊粉地道食法 要配生韭菜同食

餐桌上已放了多道菜式，令人眼花撩亂，Son姐說：「這裏的菜式，有部份我之前已食過，但有些不覺得美味。」店主Jim隨即提議Son姐先試食泰式鮮蝦炒金邊粉($98)，他說：「應該先食最地道的菜式，就是泰國街頭也有的炒金邊粉。」炒金邊粉看來只是一道很簡單的主菜，不過Jim認為炒金邊粉時很易炒到漿在一起，故甚考師傅功架，Son姐亦同意此看法。食金邊粉之前，Jim建議先加少許醋、辣椒粉、魚露和青檸汁調味，隨即他取起金邊粉上看似用來裝飾的韭菜，他說：「知不知道這條生韭菜用來做甚麼，金邊粉的地道食法就是食一口金邊粉，然後咬一口韭菜。」Son姐認為這食法別開生面，她說：「韭菜配合炒金邊粉來食，完全不覺得辛辣，我不是第一次食這裏的炒金邊粉，鑊氣很夠。平時真的就這樣直接食，覺得它很寡、層次不多，因此從來未喜歡食過。這種配合韭菜的食法，完全令我對炒金邊粉有着另一種不同感覺。」

炒金邊粉獲Son姐好評，令Jim對第二道菜五星燒雞($258/隻)加添不少壓力。Jim指單是醃燒雞，也醃上大半天，他說：「醃完不會立刻用來燒，大概要放四小時，使雞更入味。」泰國燒雞的特色，在於較多香料，「醃料有芫荽頭、胡椒粉等，芫荽頭是醃料中一個靈魂。」Son姐先取一件雞胸試食，她說：「我喜歡食雞胸，想不到雞胸也可以很入味，而且肉質嫩滑。」雖然加了大量香料來醃，但燒雞味道不是很搶，「有一種溫和的香味，酸子汁也偏甜，完全不辣。」Jim解釋刻意把味道調校至溫和，連小朋友也可以食。

明爐蒸桂花魚 魚味不重肉質滑

明爐蒸魚是泰國菜必有的菜式，一般泰國餐應也會用上烏頭，不過這裏則用上桂花魚($258)，Jim說：「因為桂花魚比較滑，有些客人不喜歡吃烏頭，會覺得有泥味，其實我購入的烏頭泥味不重，只是名字予人污糟的感覺，於是我改用了桂花魚，原來比烏頭更配合。」Son姐認為這是明智之舉，「因為桂花魚特色是魚味不重，但就十分滑。」醬汁酸酸辣辣，有蒜茸、辣椒、青檸等材料，Jim說：「上次在社交平台做直播，我朋友食到媽媽聲，他說十分美味。」

泰國咖喱又是另一道必點的菜式，今次Jim就推介泰皇咖喱炒大頭蝦(兩隻/$258)，他說：「有別於印度咖喱，因為這泰國咖喱是用蛋花做，雞蛋也用了五、六隻，咖喱的份量也比泰國食到的多，大約多兩倍。」 Son姐先試咖喱，在蒜茸包放上一層厚厚的咖喱汁，她說：「好味，又不辣。」蝦用上虎蝦，每隻也相當大隻，一碟也可分為四邊。Son姐得悉菜式價錢後便說：「都是二百多元，不用三百元，很抵食。不過我真心認為這道菜的靈魂，並不是蝦，是咖喱汁。我可以不食蝦，但不可以不食汁，汁非常好食。」

泰式千層糕 曾供貨到阿布泰

最後吃兩道甜品，分別是原隻芒果糯米飯($88)和泰式千層糕($49)，其中後者更是Son姐至愛，她說：「我想跟大家說，一叉進去千層糕，就知道很新鮮，因為拍攝關係，千層糕已蒸完了一段時間，已經冷卻了，還可以有這種動L質感。」斑蘭味香濃，口感煙韌。Jim說：「比其他餐廳有誠意，為了這道斑蘭糕，我特意找了泰國師傅，從泰國飛過來香港教我們的師傅做。千層糕至少有八層，製作時，每五分鐘就會打開蓋再掃一層，每五分鐘就要加料。這千層糕之前有批發到阿布泰售賣的。」Son姐聽後說：「阿布泰賣的也有一定水準。」

採訪、攝影：《飲食男女》

小曼谷泰國美食站

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B02舖

電話：2716 7818

營業時間：星期一至五 12nn-9pm ；星期六及日12nn-10pm ；公眾假期11am-10pm

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