疫情未完，想旅行卻始終未能成事，惟有買零食止癮了。如果去過泰國布吉，都知當地除了陽光海灘，還以腰果聞名，其中就有一間名為Sri Bhurapa Orchid的腰果名牌，遠在三四十年前已經開業，用當地種植腰果人手處理、烘乾、炸脆而成零食，是不少遊客的手信熱選。最近有一間新開的網店，專賣這款腰果小食，味道到底如何呢？

香脆腰果一共有四款味道：海苔味香脆腰果（$58）、芥辣味香脆腰果（$58）、酸忌廉洋葱味香脆腰果（$58）和燒烤味香脆腰果（$58）。腰果也算大顆，而且像是魚皮花生般，多了一層脆漿，特別香脆。海苔味不會太鹹，而且上面有很多紫菜碎。芥辣味的腰果是白色的，聞上去沒有很濃郁的芥末味，味道也不會太攻鼻。酸忌廉洋葱味在果仁產品中比較少見，味道相對不太重口味，比較輕盈。燒烤味鹹鹹甜甜，會令人想一口接一口。物離鄉貴，價錢是當地購買的兩三倍，但腰果真的非常香脆，味道好，不會過鹹，想止癮時可以一試。

Thefingerfoodshop

Instagram：https://bit.ly/3aZQeta

註：滿$300免運費

採訪、攝影：《飲食男女》

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