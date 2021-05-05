一開始為《飲食男女》示範煮食，就為大家示範過酸菜魚。不過講到我哋屋企最鍾意食嘅，其實唔係酸菜魚，係水煮魚。

水煮魚比酸菜魚更加容易買齊材料，更加容易煮。不過用邊一種魚煮效果最好，的確花了不少金錢做嘗試。最貴嘅係黃皮老虎斑，效果並不理想，做不到嫩滑的質感。講起來正宗水煮魚，用的是草魚，即是鯇魚，今次除了為大家示範水煮魚如何煮之外，最重要的是教大家一個去除鯇魚，或者任何淡水魚泥味的方法。秘訣就是啤酒！把魚肉先用啤酒浸洗，然後過清水，就有效去除泥味。

我買的鯇魚，是十幾斤的，魚肉會比較實身有彈性，細條的會較削身。如果買得到亦不介意價錢稍貴的話，用兩斤以上的桂花魚起肉，做出來的效果最理想。之前為大家示範過糟溜魚片，用不着的魚頭腩、魚骨，留起來做水煮魚一流。

我推薦大家用郫縣豆瓣醬，南貨舖一定有，順便買大紅袍花椒，雖然價錢貴，但絕對值得。有人喜歡用麻辣火鍋底油，亦不失為一個快靚正的方法。另外一點要留意的是粉條，如果用國內的薯粉，一定要浸泡過夜，否則沒有辦法煮得軟。我用台灣的即食粉條，一煮就食得最方便。

除了用萵筍，亦可以因應自己口味，改用大豆芽或者蕎麥菜，不過用大豆芽的話，我會建議大家先用薑、蒜頭炒香，否則會有草腥味。

我為大家示範用的是清水，如果有時間可以煎香魚骨煮湯。乾辣椒是二荊條，我朋友特別從湖南寄過來給我的，好處是很香但不特別辣。泰國舖一樣有大乾辣椒，我用過效果都非常理想。

工欲善其事，必先利其器，想整好食的水煮魚，首先要買到好材料，雖然麻煩一點，但做出來的效果，真的與別不同。

材料：

鯇魚肉1條切片

薑1件

大紅袍花椒1小碗

白胡椒粒1小碗

京葱1棵

豆瓣醬1湯匙

紹興酒1小碗

乾辣椒適量

蒜茸1湯匙

萵筍1條

粉條適量

啤酒1罐

蛋白1隻

生粉適量

做法：

1.鯇魚片用啤酒浸洗，再用清水洗乾淨擠乾水，以紹興酒、鹽、蛋白、生粉加油撈勻備用

2.薑切片，京葱切段

3.萵筍刨乾淨硬皮切片

4.燒紅鑊加油，爆香薑片、京葱，加入豆瓣醬炒出紅油

5.加胡椒粒、花椒、水或魚湯、雞湯煮滾

6.加入萵筍片及粉條

7.滾起後加入鯇魚片，收慢火浸熟，另外煮滾油備用

8.將蒜茸、乾辣椒、花椒粒鋪在魚片上，淋上滾油，即食

示範：Son姐

攝影：陳秉謙、葉天榮、魯雋華

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