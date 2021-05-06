在日本有超過900間分店的連鎖大型超市「業務」登陸香港，選址大埔廣福道，官方稱正式開業日期為5月7日（星期五），不過原來現時已在試業階段。「業務スーパー」在日本的分店以定價便宜及倉庫型超市作賣點，讓顧客在極寬敞的環境下，選購平靚正產品。記者5月5日（星期三）晚上到大埔這間分店視察環境，未知是否跟香港的癲價的租金有關，超市面積比想像中小，雖樓高兩層，每層的面積不夠一千呎，有網友更笑指似便利店多過超市。新張期內，全店推出9折優惠，加上「新屎坑三日香」，即使超市面積不大，也吸引不少街坊捧場，一心掃日本便宜貨。

超市招牌大大隻字標明了海鮮、酒、精肉、食品、青果及和菓子此六個系列產品，記者入內掃貨，到底這六個系列中，有沒有平靚正日本貨。海鮮方面，有不少急凍海鮮選擇，有磯煮鮑魚、帆立貝柱、蝦、三文魚扒，不過價錢是否很便宜，則有待商榷，例如磯煮鮑魚賣$128（9折後$115.2），記者在另一網店發現$86便可買到。酒類方面，設有一個名為「角萬酒藏」的角落，但酒櫃上的酒數量不多，有為數十多支日本清酒獺祭，酒櫃上還有幾格是空的，另外還有數個貨架，放了數支威士忌、梅酒、燒酌等。

超市設有一大排高身凍櫃，放滿不少急凍食品，大多為氣炸鍋食品，有日本一口牛、薄餅、葱抓餅等，款式夠多。另外，最吸引應是蘭王雞蛋（10隻/盒），早前蘭王因禽流感而停售四個月，重賣後，香港不少雜貨店也賣超過$50一盒，但這裏卻是$48.8一盒，加上9折優惠，折實後為$43.9，比市面上便宜超過一成。

零食方面，記者選購了卡樂B春日鹹薯片（原價$$13、折實$11.7），定價跟坊間差不多；Bonchi 10袋裝蝦條（原價$32、折實$28.8），味道鹹香之餘，亦比市面便宜，HKTVmall賣同款產品要$35。日本連鎖咖啡店Doutor推出的濾掛式咖啡包也抵買，一盒8包，有網店在賣$35一盒，不過這間超市只賣$20，折實只售$18，足足平一半，比在日本買更平。

到底還有甚麼心水靚貨，我們邀請日籍藝人和泉素行（Soko Izumi）帶大家行這間話題超市，請拭目以待。

採訪、攝影：《飲食男女》

業務スーパー

地址：大埔廣福道105號

營業時間：星期一至日 9am-9pm

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