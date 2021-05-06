以前想食芒果甜品，第一時間會想到許留山，但其實近年亦有另一間芒果甜品門店密密開，最近更開設了堂食店。能在短短數年不斷開分店，自有其武器，因為他們在菲律賓北部三描禮士擁有自家的芒果果園，專門出產呂宋芒，可以控制成本和質素。銅鑼灣首間堂食店，大部份食物都是在餐廳內製作，保證新鮮。

店主Wancy指，呂宋芒的特點是比其他芒果香甜，用來配搭各式各樣的甜品，最好不過。如果想吃傳統的芒果甜品，這店當然不會少，但若想一嚐新奇出品，這裏同樣可滿足你的願望。芒果麻糬窩夫（$98），窩夫漿內加了麻糬，表面鋪滿了燒棉花糖及芒果，外皮脆身，內裏煙煙韌韌的麻糬，又夾雜了芒果的香甜，而且份量夠大，兩人食用亦足夠。

金飯碗（$68）名稱有趣，原來是在焦糖燉蛋上加上芒果糯米飯。軟滑的燉蛋配上煙韌的糯米飯，口感有趣。但要數最特別，應該是鮮芒果菠蘿包（$38），將菠蘿包配上芒果一同食，熱辣辣又香甜，菠蘿包和芒果兩者意外地合襯。

採訪、攝影：《飲食男女》

皇冠(呂宋芒)專門店

地址：銅鑼灣耀華街31號地舖

電話：2686 1122

營業時間：12nn-12mn

人均消費：$50以下

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