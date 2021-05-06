在香港，有意大利廚師主理的餐廳一向不親民，每份薄餅或者手工意粉往往要百多元。不過在火炭的工業區，最近就有間平民意大利小店進駐，舖面樸素低調，座位只有三個，外賣為主。除了賣意粉薄餅等熟食，還有售意大利雜貨，包括醬料、意粉、芝士、罐頭及飲品，貨種齊全。

Pasta & friends由意籍老闆Davide Francia開業，他來港17年，一直從事製衣行業，平時最愛下廚，經常在家煮食，又認識一位曾在意大利米芝蓮一星餐廳任廚的朋友Omar Agostini，他曾為法國名廚Alain Ducasse工作多年，廚藝出色，決定一起開店做生意，自己親任廚師：「做家庭份量的菜式，與做50人份量的是兩回事，所以Omar Agostini在開業前密集訓練，平時由我在店內坐鎮，他一星期到店內兩日，確保出品質素。」

小店主打意粉及薄餅，約有15款，為呈現正宗的意大利風味，材料超過9成來自意大利，不過價錢沒有因而大漲，11吋薄餅及意粉都是68元起跳，抵食親民，「當時想找一個地方，租金不會太貴，令我們可以合理價錢，賣傳統意大利食物，所以才選址火炭。」

因小店空間有限，薄餅底、意粉都是隔日在中央工場製作後，再送到店內烤製或烹調。薄餅目前有瑪格麗塔、意大利辣肉腸、意式蘑菇、意式蘑菇火腿及卡邦尼口味，最特別是卡邦尼薄餅（$88），餅皮先搽上意大利橄欖油，加入煙肉粒、莫札瑞拉芝士及雞蛋焗製，最後撒上胡椒碎，比一般薄餅清新，餡料份量不會太多，不過餅皮可能預先焗過，口感偏香脆，少了分煙韌。

最出色是自製意粉，有千層麵、寬扁麵、幼蛋麵及意大利餛飩。必食焗香濃肉醬千層麵（$88），賣相平平，但大份有餘又有質素，千層麵夾着大量肉醬及芝士，口感軟滑濃郁，奶香及肉香並重，千層麵滑溜而不過腍；牛肝菌蘑菇意大利餛飩（$78）可選肉醬、番茄醬或忌廉汁，外皮煙韌，內餡是牛肝菌蘑菇，濃香幼滑。開業不久已成為區內人氣店，香港意粉關注組已經力推，火炭一向缺乏美味餐廳，現在小店就填補這空間。

採訪、攝影：《飲食男女》

Pasta & Friends

地址：火炭坳背灣街41-43 號安華工業大廈地下A5號舖

電話：5986 6868

營業時間：星期二至日11am-10pm

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