名導演王家衛的電影，相信對香港人都不會陌生。尖沙嘴酒店中菜館國金軒最近推出全新晚宴餐牌，採用王家衛七套經典電影為概念，烹調七種不同的菜式。

雖然晚宴不設電影播放環節，不過每位$1,288的晚宴中，每款菜式都有對應的電影，再用傳統粵菜加以改良，每款都非常精緻。例如頭盤黃椒醬涼拌北寄貝，選用了新鮮北寄貝，加入海南的黃椒醬和漬蘿蔔，以及甜豉油去製作，海產新鮮爽甜，配上涼拌醬汁香辣開胃，主廚鄧浩宏解釋﹕「花樣年華給我的感覺是一種苦澀的味道，我就選擇用辣味將這種味道表達出來。」

廚師最心水的，是菜式瑤池妃玉，用龍蝦湯、日本雞蛋製成蒸蛋，表面再放上用油泡過的鮑魚片、法國的魚子醬、少量羊肚菌和紅棗片，龍蝦湯蒸蛋鮮甜嫩滑，加上新鮮南非鮑魚和矜貴魚子醬，味道鹹鮮可口。「這菜式參考擺渡人的故事情節，因為擺渡人給我的感覺是家的感覺，而我的童年家中常吃的菜式就是蒸蛋，所以我用了較矜貴食材，放進這個菜式，配合這套電影。」。

餐廳和旅發局合作推出菜式前，鄧師傅早已經是導演粉絲，看遍每套電影，對劇情琅琅上口，所以創作菜式時特別投入。「我看電影2046時，感覺像回到從前，而我第一日入行，師傅就教我做中菜卷，今天我再重新演繹。」大廚表示，皇桃墨翠的創作概念取材自電影2046，他特意將菜式加以改良，加入墨魚膠、鹹蛋、髮菜、桃膠，希望可以呼應過去，將經典重新演繹。

甜品十五年陳皮焦糖燉蛋，用15年甘香陳皮配上法式焦糖燉蛋，呼應藍莓之夜這套中法合拍的外語電影，陳皮甘甜，蛋香濃郁又滑溜，中西合璧，很有創意。

國金軒（美麗華）- Art of Flavours 粵．目饌賞品藝晚宴

售價︰$1,288/位

供應日期︰即日至 5 月 31 日

國金軒（美麗華）

地址︰尖沙嘴彌敦道 118 號美麗華廣場 The Mira Hong Kong 3 樓

電話：︰ 2315 5222

營業時間：11:30am-2:30pm，6pm-10:30pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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