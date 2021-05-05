於香港發揚光大的蛋撻，總有爭議﹕酥皮蛋撻還是曲奇皮蛋撻好食？

無可否認，功夫繁複、外皮鬆酥的酥皮蛋撻近年成為主流，不少茶餐廳如金園、新華亦以此成名。但皮鬆脆，蛋漿甜滑的曲奇皮蛋撻，也自有一批死忠粉絲。今次小編推薦4間各有特色的曲奇皮蛋撻小店。

西灣河金樺最多日賣600個$4.5蛋撻

西灣河太安樓的金樺餅店，開業30年，家庭式經營，賣的麵包西餅均是傳統款式，如果占花籃、忌廉筒，口碑不錯，不少街坊都由細食到大，但論名物，就是曲奇皮蛋撻。「配方已沿用數十年了，味道都沒有改變過。」 麵包師傅梁先生補充，蛋撻一盤30個，平日大概可以賣出16至17盤，周末銷情更好，可以賣出近20盤，很受歡迎。

「蛋撻外皮主要用雞蛋、糖、麵粉、牛油，最主要是份量比例。」雖然師傅就說沒有甚麼特別，不過這間店比起其他麵包舖，就多了一份心思，一個蛋撻，牛油也要用兩款﹕「一款牛油是取口感，一款取香味。老闆說顧客付多少錢，我們就要給同樣質素，材料全都是好貨。」

蛋撻貨真價實，餅皮香口，牛油味足，更帶有少少鹹香。蛋漿非常滑溜，甜度剛剛好！每個賣$4.5，未必是同區最平，但街坊們就愛吃這口味，蔡小姐每星期都會光顧一兩次，每次都會買四五個和家人分享﹕「我從小開始就是街坊，經常來光顧，我女兒也很喜歡吃。」

深水埗康達全港最平蛋撻 最平每個$1.8

物價飛漲，蛋達價錢不知不覺就加價至$5一個以上，想吃價廉又有穩定質素的蛋撻，深水埗康達就是好去處，價格十年不變，每個曲奇皮蛋撻$2有交易，已非常超值，最厲害是買滿$10即減$1，一次過買五個蛋撻，每個就只需要$1.8，應該是全港最平了。

康達麵包店開業短短六年，一向做街坊生意，加上在深水埗區，因此價錢相宜。師傅雖然不便接受訪問，不過他表示牛油皮蛋撻跟其他餅店一樣，都是用雞蛋、牛奶、牛油等等製作。

做好撻皮，倒入蛋漿，焗15至20分鐘就可以出爐。蛋撻體形比其他店舖小一圈，蛋漿顏色亦比較淺，呈淡黃色。入口餅皮香脆，帶有牛油香，稍嫌蛋味不太突出，而且蛋漿比例少。

味道說不上超班，勝在價錢，平，依然有吸引力。每日大約做三十盤蛋撻，一盤三十個，平均日賣九百個。每小時製作兩盤，有些客人會直接買走兩打，有些街坊熟客甚至會打電話留貨，好快就賣完。

「價錢平，$2一個，還有甚麼地方可以找得到？」客人黎先生是熟客，每星期都光顧，他指味道不錯，價錢平，每次都買一打跟同事作下午茶。

將軍澳I am..Bakery 最多日賣3,000個

於將軍澳、秀茂坪合共有5間分店的I am..Bakery，開業未夠一年，已有五間分店，甚受街坊歡迎，除了最新推出的貓咪麵包，另一名物就是曲奇皮蛋撻。

「最好賣是蛋撻。平日銷量最起碼都有1,000個，假期可以賣出3,000個。」老闆Micheal 指蛋撻一盤有三十二個，每小時出爐六至十盤，基本上客人何時來買，入口都是熱辣辣。文小姐就是熟客﹕「一個星期光顧三四次，這裏的蛋撻和坊間的蛋撻味道不同，這裏味道較香甜，撻皮亦比較好吃。」

蛋撻$6/個，不算便宜，但出品的確好，蛋漿非常飽滿，顏色金黃得吸引，蛋撻皮香脆，但不會過厚，蛋漿非常滑溜，亦富蛋香。

雖然麵包店開業只是一兩年，但其實老闆自小已與曲奇皮蛋撻為伍。「我家本來開餐廳，我從小到大，都是對着餐廳的奶茶蛋撻長大，配方由30多年前用到現在。一直只賣傳統的味道，沒有改變。」

雖然蛋撻皮跟坊間用的食材差不多，但特別加入淡奶，可以令撻皮更香脆，顏色焗出來亦更吸引。蛋撻模是另一賣點，因蛋撻比其他店大，有近手掌大小，行內人就稱這些為10號模，物料亦有講究﹕「近年有很多行家都是為了成本，或者製作方便，用錫紙模做蛋撻，但對我們來說，這樣會令味道和質感都有所改變，不能夠保持原來傳統的味道。」所以店舖堅持用傳統鐵模，將出爐的蛋撻，趁熱脫模，賣給客人，感覺更新鮮。

荃灣任性麵包店海濱美食 記者去三次先食到 $3.5曲奇蛋撻超完美

最後一家是位於荃灣、開業十年的海濱美食，因有一萬七千名網民參加的香港蛋撻關注組曝光及成名，除了味道好、夠新鮮，還因難以入手而成為網民熱話。

其他蛋撻名店，只會因為售罄而買不到。海濱美食之所以難入手，全因營業時間飄忽，像今年初寫明正月十一啟市，結果正月十一到達店門，變了正月十三啟市，正月十三再上門，老闆卻在三字多加兩豎，變了正月十五。正月十五再上門，結果仍然摸門釘。最近甚至有曲奇皮蛋撻同好一看見小店開門，就立刻在群組報訊，令小店更加傳奇。

經歷數次失敗，記者終於等到小店開業，亦成功找到約四十多歲的老闆彭先生，他解釋：「營業時間是早上十一時半至六時。」他笑言通常星期二和星期日都不開店，其餘不開店的日子，則因為沒有空或身體抱恙，果然是任性。

人人讚好的蛋撻，約十分鐘左右就出爐一次，每盤三十六個，由於一眾街坊都知道小店作風，所以一見難得有營業，人人都起碼半打至一打地入手，基本上出爐後約十多分鐘就掃清一盤。

蛋撻是曲奇餅底，厚實均勻，酥脆鬆化，牛油味香濃。蛋漿焗得飽滿，甜度剛好，滑溜之餘亦夠蛋香，的確相當美味。

可惜海濱美食營業時間實在太飄忽，即使現在不時有蛋撻迷報料，亦經常出現因售罄而提早關門的情況，吃這蛋撻，的確全講運氣了。

採訪、攝影：《飲食男女》

康達麵飽西餅

地址：深水埗汝州街214號地舖

電話：2567 6055

營業時間：6am-8pm

金樺餅店

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓16號A地下

電話：3116 5753

營業時間：5:30am-8:30pm

I am..Bakery

地址：將軍澳貿業路8號新都城中心3期2樓211號舖

電話：2778 6918

營業時間：6am-9:30pm

註：於寶琳、秀茂坪合共5間分店

海濱美食

地址：荃灣海濱花園D平台1樓

電話：從缺

營業時間：11:30am-6pm ，星期二及日休息

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！