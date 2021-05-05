香港人喜歡吃 烏冬 ，最方便是買急凍烏冬回家，隨時煮來吃。超市的急凍烏冬牌子多不勝數，有粗又有幼，有平又有貴。今次由四季菊的和食廚師區家麒出馬，盲試八大人氣的急凍粗烏冬品牌，看看哪款最好吃。「在超市通常會看到包裝寫上 讚岐烏冬 或 稻庭烏冬 ，所謂稻庭烏冬即是幼身，讚岐烏冬即是粗身，至於其他沒有寫明的包裝，大都是粗烏冬。」區家麒解釋。

不論是粗還是幼，他認為好吃的急凍烏冬，表層不可龜裂，質感要濕潤軟滑，色澤不可太白。口感應有韌性和彈牙，夾起來不易斷，且有恰當的鹹味，吃起來才有層次感。

「烏冬表層不可有龜裂，否則水分會很快流失。如色澤太白，代表烏冬已被雪死。可能運送的時候，溫度不夠而導致烏冬溶了，跟着放入倉再急凍，當烏冬裏面的水蒸氣結硬之後，便會呈現閃爍的結晶片。另外雪櫃的溫度過冷或雪得太長時間，都會把烏冬雪死。大部份雪死的烏冬因為沒有了彈性，煮完之後很易斷。」區師傅解釋。評分標準包括賣相、味道和性價比，每項最高5分，合共15分。

１號是Topvalu($20.90/5個)。賣相不太吸引，很乾身，且有些少龜裂。可能因雪得太耐而導致水分不夠。烏冬滑溜，但不夠韌性。雖然有些少龜裂，但煮出來都不易斷，只是味道偏鹹，勝在夠便宜。 (7/15分)

2號是武藏野($46.90/5個) 。質感比1號濕潤，口感也煙韌，夾下去不容易斷，鹹味恰到好處。唯一的缺點是不夠滑。雖然質素不錯，但價錢偏貴，不太抵吃。(8/15分)

3號是松井($28.90/5個) 。質感頗濕潤，口感煙韌和彈牙，而且很滑。夾下去的時候，一些都不易斷，證明水分足夠，但味道偏淡。以質素來說，抵吃。(11.5/15分)

4號是Tablemark($49.90/5/個)。賣相欠佳，像雪死的烏冬，中間的部份是白色的，表層還有很多結晶，甚至有些烏冬斷了。煮完之後很多都是碎的，沒這麼易夾起來。可能烏冬已雪死，咬下去，有些少生的口感，完全不煙韌。味道也很單調，又貴又不好吃。(3/15分)

5號是Nissin($29.90/4個) 。賣相一般，質感較實，又不太濕潤。烏冬入口不夠煙韌和彈牙，雖然滑溜，但夾起來很容易斷。唯一的好處是鹹味恰當，味道沒這麼單調。價錢偏貴。(5/15分)

6號是美味おいしい($37.90/4個) 。賣相看來柔軟和煙韌，證明濕潤夠水分。口感彈牙煙韌，夾起來不容易斷，又不會粉，可惜不夠鹹味。雖然好吃但偏貴，性價比一般。(11.5/15分)

7號是真打($47.90/5個)。賣相夠濕潤，色澤均勻，表面光滑。非常彈牙和煙韌，很滑且不易碎，味道亦豐富。雖然味道很好，但差不多$10/個，性價比一般。(12.5/15分)

8號是Donki($47.80/6個) 。它的質感濕潤和軟滑，口感滑又不容易斷，鹹度剛好，味道豐富。唯一不及7號煙韌和彈牙。整體味道頗好，價錢合理，性價比不錯。(11.5/15分)

最後由得分最高的7號真打勝出，大廚認為這烏冬又軟滑又彈牙，帶恰當的鹹味。

採訪：黎詠詩

攝影：潘志聰

售賣點：

Aeon

地址：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場二層

電話：2207 4770

營業時間：8:30am-10:30pm

一田超市

地址：將軍澳東港城2樓

電話：3615 1838

營業時間：9am-10pm

fusion

地址：將軍澳都會駅場商場2樓

電話：3543 5012

營業時間：8am-10:30pm

Donki

地址：將軍澳唐俊街23號Monterey１樓

電話：2384 8511

營業時間：24小時

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