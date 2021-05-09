牛油果纖維含量高，還含豐富美肌成份和去水腫，公認為超級食物。營養學家Tina Cheng指出，100克牛油果含有6.7克膳食纖維，14.5克脂肪，高纖維可以增加飽腹感和降低食慾，所以很多人喜歡吃牛油果減肥。而脂肪中的80%都是不飽和脂肪酸，研究發現不飽和脂肪酸有效降低血液內的膽固醇，保護心血管健康，並有抗發炎、消炎作用。

牛油果的鉀質亦高，100克含有485毫克。鉀質有效去水，所以很多人以牛油果作早餐，以達到去水腫作用。牛油果亦含有可有效降膽固醇的植物固醇，而它的玉米黃素、葉黃素，有助經常使用手機，電腦人士預防黃斑病變和白內障。

營養學家續說，牛油果還含有豐富維他命E、維他命C，有抗氧化、抗皺、抗衰老作用。另外，亦富含維他命B，都是皮膚健康的重要營養素。一個牛油果約200克重，每100克牛油果含有160卡路里，進食一個牛油果的熱量多於一碗白飯的220卡路里，所以建議每日最多進食半個。

由於牛油果的鉀含量偏高，可能會增加腎病患者的腎臟負擔，所以進食時要注意份量。而牛油果含有豐富維他命K，有凝血的作用，服用抗凝血藥人士亦要注意，多吃牛油果有機會影響藥物的薄血功效。

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《香港經典小食》推出別注版！隨書附送5款小食明信片，於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。 （海外讀者按此購買）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！