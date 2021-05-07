到屯門尋覓美食，很得輝一定榜上有名。憑招牌生炸雞髀打出名堂，四年來好評不斷，以後不用騎牛進去屯門區了，因為現在大角嘴也有分店。

負責人阿輝說開分店的部份原因是聽取熟客的意見：「客人說屯門太遙遠了，在大西北區，問我能否在九龍區開店。我便選擇了在旺角的邊緣大角嘴，租金相宜一點，開設了第一間分店。」阿輝說本店空間比較小，無法提供多點款式，分店廚房足足大了一倍，所以營運上軌道後，會增加新菜式：「這邊增添了設施，有焗爐、串燒爐，當我們試業完畢，便會有新的產品推出。」

必點王牌生炸髀($32)，雞髀醃完後，炸前裹上一層麵包糠，之後放油鍋炸六七分鐘。阿輝大方地分享做得好吃的要訣：「油溫控制要好，在160°C至165°C之間炸，太高溫會過火，太低溫口感便不脆。」在醃料秘方上，其實也是一般鹽和糖：「鹽其實是很關鍵的，可以令雞髀肉質鬆化。另外添加了紹興酒，坊間的炸雞可能有雞臊味，紹興酒和薑汁可以除去臊味。」

炸雞髀即叫即生炸，所以要等十多分鐘。雞皮就算裹了麵包糠也很薄，炸得乾身，口感就像薯片般香脆，咬下去時肉汁四溢，難怪是招牌。小店提供不同調味粉給客人，例如紫菜、麻辣味等，不怕吃悶。大角嘴分店有兩款限定澳洲進口的口味﹕燒烤和蜜糖芥末。另一款招牌是滷水雞髀($32)，滷水雞髀散發五香味，肉質炆得嫩滑。滷得夠味又保留雞肉本身彈性。招牌沙薑髀($32)是最後一款口味，比較重口味，最好配上一碗飯。

小店還有主食提供，分別是秘製蘑菇飯($20)和肥牛炒烏冬($55)。怕炸雞髀熱氣，還可以點英記石斛雞骨草($60)下火，雖然價錢貴，但採用10年陳皮，味道透出陳皮甘香。食物保持到本店的水準，炸髀粉絲以後不用走到大西北了。

採訪、攝影：《飲食男女》

很得輝

地址：大角嘴鐵樹街19號金堂閣地下18號舖

電話： 6797 6248

營業時間：12nn-9:30pm

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