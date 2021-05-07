母親節將至，想媽媽輕鬆一天，下午茶是個不錯選擇。金鐘西餐廳AMMO有新的下午茶主題迎接母親節和夏天，跟法國化妝品品牌Paul & Joe合作，享用下午茶時，還可以免費試用品牌產品。

今次Summer Escape主題下午茶，價格是$498兩位，星期一至日的下午 3 時至 6 時都有供應。下午茶會附送Paul & Joe兩份體驗套裝，包括卸妝潔膚啫喱、橄欖修護美肌精華油、橄欖冰涼保濕乳液、橄欖草本保濕乳液、糖瓷防曬隔離乳和貓咪珍珠柔光護唇膏（須到門市換領）。

一共有4款鹹點，包括香橙西柚茴香沙律杯、哈羅米羊奶芝士青番茄拖鞋包、蟹子鮮蝦沙律薄酥皮撻和意式芝士蟹肉焗蛋。所採用的材料是以水果和草本為主，整體賣相和味道都很清新。焗蛋散發淡淡青醬香味，口感綿密。番茄拖鞋包中間一層是羊奶芝士，表面的沙沙醬中和了膩感。

甜點有5款，分別有蜂蜜佛手柑果凍、抹茶朱古力閃電泡、青檸撻、雲呢拿馬卡龍和英式鬆餅。食材的靈感來自化妝品品牌，例如果凍的味道取自佛手柑，酸甜清新。鬆餅會配自家製的士多啤梨玫瑰果醬，裏面有一顆顆果肉，甜道適中，配鬆餅一絕。

下午茶包含茶或咖啡，亦可選擇加$68配「Bergamot Delight」雞尾酒或無酒精雞尾酒一杯。定價不貴，而且有兩份禮物，位置清幽，坐擁園林景，是個逃離市區的好地方。

採訪、攝影：《飲食男女》

AMMO Summer Escape 主題下午茶

地址：金鐘正義道9號亞洲協會香港中心低層

電話： 25379888

供應時間：3pm-6pm

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