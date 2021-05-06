筲箕灣曾是港島第二大漁港，漁業盛極一時。直至上世紀六十年代填海後，筲箕灣避風塘的盛況已不及從前。然而，漁業並未完全式微，仍然有少量漁民從事漁業。在譚公廟前的岸邊，每朝早更有個天光墟魚市場。漁民擺賣即日新鮮漁獲，極多天然野生海鮮，成為街市搜尋海洋鮮味的天堂。

在筲箕灣開串燒店的Jenny及Ray兩夫妻，六年前搬到筲箕灣住。自從發現區內有個天光墟魚市場，就成為常客，少去了街市，去之前還會帶同保鮮袋盛海鮮，很是講究。四月中某天，清晨五時，兩人如常出發。「今天打算買些小魚來煲湯。」Jenny說。「這個天光墟魚市場，大概是街市價錢的七折吧！」Ray接着說。

喜歡光顧天光墟多於街市，主要因為海鮮質素較出眾。「有時去幫襯街市魚檔，他們海鮮可能是早一天買回來，經過一晚雪藏，第二天再拿出來賣，肉質普遍偏實，欠缺彈力。」Ray說。光顧天光墟魚市場的大部份是街坊，喜歡這裏的海鮮便宜又新鮮，就算不是游水海鮮，都沒有經過長時間雪藏，而且多數是野生。「九成海鮮都是拖網捕獲，肯定是野生，拖網船回來後就上岸，海鮮都是最新鮮狀態，除了甜度外，鮮味很鮮明，以及肉質有明顯分別。」Ray說。

在這裏擺檔的通常是有細船或者艇仔的漁民，他們在香港水域捕魚，魚穫有限，賣給批發或者街市魚檔，未必賣得好價錢，就直接在岸邊散貨，檔口有十多個，可以找到很多特色海鮮，例如極罕見的野生海黄腳鱲。「大魚雖較少，但有時也會有，例如雞籠䱽、金鼓猛，海金鼓的那種金鼓香味，十分鮮明。」Jenny說。

採訪日，兩人買了一條細鱗、沙鯭，還有小針墨，街市不常見，烚熟後肉質鮮甜。還找到到真赤米，買時隻隻都紥紥跳，另一種是街市較少見的蝦頭，烚熟吃，蝦味鮮香，蝦頭很多膏。Jenny及Ray二口同聲說，有一樣東西必買，就是煲湯小海魚，十分鮮甜，例如梳羅魚、小牛鰍等。其實小海魚除了煲湯，清蒸也很好吃，例如天光墟間中找到的胭脂刀、石剎，很多漁民喜歡吃，魚肉很嫩滑，魚味鮮甜。

不過來這個天光墟，有幾點事情要留意。首先是五到七月是休漁期，檔口會少一半，還要看天氣及時間，否則隨時白走一趟。「要看天氣報告，如果起風，較少艇會出海拖網，那天早上就會較少艇回來，檔口就會少很多東西，四五級以上風力，難以預期他們會出海，天文台說一二級風力 你就可以去，就會多很多檔口。」Ray建議。其次，船隻靠岸的時間大約早上5:15至5:45，想有多些海鮮選擇，大約早上5:15至5:30要到達，上午6:30開始收檔，6時後到達 基本沒甚麼買了。

筲箕灣天光墟魚市場

地點︰筲箕灣譚公廟道譚公廟前

營業時間︰每日5am-7am

採訪、攝影：《飲食男女》

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