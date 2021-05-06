「你們以前在友愛邨擺檔，我也有吃過，那時孩子還很小，現在也30歲了。」人頭湧湧的檔口前，有位食客跟店主陳太訴說懷念的心情，「現在有些新的也未必適合我吃。」食客梁太太嘆道。韭菜豬紅豬腸雞翼尖碗仔翅，年輕人吃的是美味，但老一輩吃的，夾雜着一份回憶的滋味，元朗這家小食店，打正「友愛邨走鬼檔」的旗號，原來是90年代，位於屯門友愛邨巴士站旁的走鬼檔入舖，開業僅僅一個多月，已引起街坊追捧。

90年代來港 屯門擺走鬼檔賣豬雜

「我90年代由番禺來港，當時沒工作，兒女又要讀書，看到整街也是小販，不如自己做一架車仔去擺賣。」皮膚黝黑、年屆56歲，仍中氣十足的陳太回憶着，「當時很窮沒有錢」，住友愛邨的她，初來甫到，甚麼也不懂，看到人家擺檔，在旁邊偷偷看，自己買料回家做，「今天做得不好的，就明天做好點，自己一直一直這樣，吸取經驗。」

憑着日益改善的手勢，在龍蛇混雜的走鬼檔中，陳太跟丈夫成功闖出一片天，晚上10時開檔，不消2小時，12時就賣光光，好生意的背後，卻引來對手妒忌，找了勢力人士來搶位，但陳太一於少理，堅持自己信念，「我做回本份，最重要是人家覺得你做得好吃，其他就不用理這麼多。」

即使再樂觀，但做走鬼檔始終是一門不穩定的生意，陳太回想廿多年前走鬼的情景，恍如昨日發生的事，「走鬼時，每一檔也跑到對面馬路，巴士全停，好幾次差點撞到人，我還孭着女兒出來賣，市政還追我，追我說太太你很危險，孭着小孩子來賣東西，但沒辦法沒有錢。」

小販沒落 轉行做地盤

由友愛邨家中樓下、小公園、巴士站擺檔，終日被追追趕趕，雖提心吊膽，但為陳太每天帶來$2,000收入，以當時來說是一個十分可觀的收入，令她們養大了兒女之餘，還買了私樓。後來政府打擊小販，陳太轉做地盤工人，得老闆賞識，幫手處理工程雜項 ，於是又轉型開了工程公司。撞正疫情，工程公司生意一落千丈，原本打算叠埋心水退休。

「我也幾十歲了，也不打算再工作，兒子又說外頭找工作難，香港人又要懷舊，叫我幫忙。」大兒子Luffy叫上一班朋友到家中試食，大家出力游說，才成功說服陳太出山，「他們這麼支持我，就盡力做吧！」Luffy指自己小時候吃了晚飯，做完功課便下樓幫忙父母的走鬼檔，成了難忘回憶，近年有感很多昔日美食的味道失傳了，萌生保留以前味道的念頭，「這是我們的家傳之寶。」因此一擲30萬，由媽媽陳太出技術，做幕後主廚。

招牌$36豬雜＋風味鐵板雞翼尖

必試招牌豬雜，事前準備相當麻煩，須把豬腸、豬肚人手一條條反轉洗淨，頗花心機：「如果我洗就兩個小時左右，別人洗起碼半天。」洗完以蒜頭炆煮三十五至四十分鐘，再辟走腥味，豬皮就要泡浸，過水數次。坊間就多用滷水，陳太堅持做回當年的白灼風味，只配以蘿蔔、調味料熬出的清湯。豬雜新鮮，有韭菜、豬紅、豬腸、豬皮、蘿蔔、豬肚、豆卜，湯水清澈無雜味，現時日賣三十至四十斤。

碗仔翅足料，有冬菇、雞絲、蛋花、粉絲，前一晚把冬菇、木耳預先浸好，雞絲浸鹽水出水，再自己撕成一條條，以老抽、冰糖、鹽等調味料煮滾，入口清甜醇厚，偏黏身，份量相當慷慨，口感豐富。鐵板雞翼尖坊間少見，由兒子Luffy親自做，以滷水汁將雞翼滷最少2小時，再即場以鐵板煎香，配以自家秘製沙嗲醬，相當惹味，一天賣上一兩箱。

外賣舖仔細細，但食物十分多元化，整個食物準備過程起碼半天。陳太雖然謙稱是幕後，但每天早上八時半便回到店，做到下午兩時才可以把所有事做好，「教懂他們後，我便不做了。」她指，現時生意出乎她意料的好，每天也賺到近一萬元，一家人十分驚喜。

採訪、攝影：《飲食男女》

大四囍

地址：元朗民合徑8號幸福樓2期地下18號舖

電話：6827 8786

營業時間：星期一至日 3pm-12nn

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《香港經典小食》推出別注版！隨書附送5款小食明信片，於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。 （海外讀者按此購買）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！