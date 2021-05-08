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點Cook Guide食譜｜波堤甜甜圈(冬甩) Pon De Ring Doughnut

1小時前

材料(6-8件 Serve6-8)：

糯米粉 80g Glutinous Rice Flour

水 140ml Water

中筋麵粉 150g Plain Flour

砂糖 35g Sugar

鹽 ⅛ tsp Salt

泡打粉 1tsp Baking Powder

雞蛋 1 Egg

白朱古力 80g White Chocolate Button

牛奶 40ml Milk

綠茶粉 2tsp Green Tea Powder

士多啤梨朱古力 80g Strawberry Flavoured Chocolate Button

步驟：

1.煮沸水備用

2.糯米粉及熱水拌勻

3.中筋麵粉、砂糖、鹽及泡打粉加入糯米粉拌勻

4.加入雞蛋拌勻搓成麵糰，放入唧袋靜置30分鐘

5.裁剪牛油紙並掃上油，按圖案擠出圓球狀後把麵糊剪斷，再用手沾水抹平

6.中小火預熱油鍋，油炸至底部定型後翻面，炸至金黃色

7.白朱古力隔水座溶，加入已過篩綠茶粉及20ml牛奶拌勻

8.士多啤梨朱古力隔水座溶，加入20ml牛奶拌勻

9.波提沾上朱古力，放涼至表面凝固，完成

Youtube Channel: 點Cook Guide

http://bit.ly/2LX6YBI

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