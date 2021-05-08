材料(6-8件 Serve6-8)：
糯米粉 80g Glutinous Rice Flour
水 140ml Water
中筋麵粉 150g Plain Flour
砂糖 35g Sugar
鹽 ⅛ tsp Salt
泡打粉 1tsp Baking Powder
雞蛋 1 Egg
白朱古力 80g White Chocolate Button
牛奶 40ml Milk
綠茶粉 2tsp Green Tea Powder
士多啤梨朱古力 80g Strawberry Flavoured Chocolate Button
步驟：
1.煮沸水備用
2.糯米粉及熱水拌勻
3.中筋麵粉、砂糖、鹽及泡打粉加入糯米粉拌勻
4.加入雞蛋拌勻搓成麵糰，放入唧袋靜置30分鐘
5.裁剪牛油紙並掃上油，按圖案擠出圓球狀後把麵糊剪斷，再用手沾水抹平
6.中小火預熱油鍋，油炸至底部定型後翻面，炸至金黃色
7.白朱古力隔水座溶，加入已過篩綠茶粉及20ml牛奶拌勻
8.士多啤梨朱古力隔水座溶，加入20ml牛奶拌勻
9.波提沾上朱古力，放涼至表面凝固，完成
Youtube Channel: 點Cook Guide
-----------------------------
-----------------------------
工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！