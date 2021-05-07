「廚房對我來說很重要，可以讓一家人互動和溝通，享受家庭的歡樂時光。」型男大廚陳希裕( Justin Chan) 開懷地說。別看他樣子西化，其實家庭觀念很重，自十年前從美國回流香港工作，便一直跟父母一起在 愉景灣 居住。廚房約100呎，地方不大，開放式設計，加上無敵海景，視覺頗開揚。

「雖然廚房簡單，但不是沒有特色。因爸爸有 老撾 和潮州的血統，我們用很多老撾特色的廚具來做菜。」一般廣東人家中很少用舂臼，Justin家中卻有不止一個，有的是木製，有的是石製。外形樸實，卻非常好用。「媽媽每次做老撾的 咖喱雞 給我吃，都會先用它來壓碎黃薑、南薑、乾葱、蒜頭、辣椒等配料，待香味散出，才下熱鍋來爆香洋葱和雞件。雖然它不及攪拌機的速度快捷，但做出來的味道突出很多。」他雀躍地說。

接着他興致勃勃的取出一個類似蒸籠的東西。這是每個傳統老撾家庭必有的廚具，用來蒸糯米飯。「老撾以前是落後的國家，生活很貧窮，所以當地人經常吃糯米飯來醫肚，吃一頓便夠飽大半天。」這蒸籠的設計簡單，但不失為民間的小智慧。它由一個不鏽鋼的煲及兩層用竹製的帽子組成。「先將水放進煲內，待水滾起，便將浸好的糯米放進下層的帽子，然後蓋上上層的帽子，約煮四十分鐘便成。蒸出來的糯米飯，粒粒晶瑩通透，口感煙煙韌韌，比用電飯煲煮出來的好吃。」Justin說。

根據老撾人的習俗，他將剛剛蒸起的糯米飯放入一個小竹筒內，蓋上蓋子備用。吃的時候，才用手把糯米飯握成一個小球狀，蘸上不同的醬汁來吃。

他隨即示範做地道風味的茄子醬。先將茄子煎香，然後將之放石臼內，跟乾葱、蒜頭及辣椒一起壓碎。「用這個舂臼也要有技巧，待裏面的配料舂到七七八八，便順時針方向去磨，直至味道渾為一體，吃起來更有層次感。如果貪快用攪拌機去做，過程中產生太多熱力，破壞了裏面的纖維，便不好吃。」Justin娓娓道來。

老撾人做菜，注重突出香料的味道，像香茅烤魚，便是他們的一道家常菜式。先將香茅放進魚肚裏面，接着在魚身上抹滿粗鹽，然後將魚放在一個不鏽鋼架上，才放入去焗爐裏面烤。「這個方法是焗魚，最大的好處是避免魚身直接接觸熱力，可以慢慢焗到它皮脆肉嫩。」

Justin笑說要做好吃的菜式，只要花點心思，其實不用太多複雜的廚具。「這個廚房唯一想改善的地方，便是這個殘舊的焗爐。雖然用了很多年，但媽媽堅持不肯給我換個新的，希望有一天我可以勸服她。」

採訪：黎詠詩

攝影：葉天榮

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《香港經典小食》推出別注版！隨書附送5款小食明信片，於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。 （海外讀者按此購買）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！