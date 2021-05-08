「我們叫人生有限公司，因為想在人生中做些有意義的事情，所以設立這間公司後，就開了這間Café。」旺角一向多樓上Café ，不過大多數水準平平，彌敦道商廈這間新店卻是例外，以外國時令食材入饌，標榜不加任何味精，選用香料及香草做結合，煮法不繁複，突出食材本身原味。

L1fe Cafe老闆Ardy有29年入廚經驗，主要是西餐，21歲曾到英國餐廳工作，回流後繼續做廚，曾到米芝蓮二星餐廳Amber工作一年，經驗豐富，「食材大部份從外國入口，只要有當造或有趣的食材，就會創作新菜式，所以菜單煮法會不時改變。」當日的Butcher Steak就是美國Prime級的Chuck Flap（$268），先慢煮兩小時後用香草及蒜頭煎封，淋上用牛骨、牛筋、砵酒、紅酒等熬製三小時的燒汁，肉汁豐富，牛味香濃。

當日海鮮就有香煎比目魚（$208），比目魚簡單煎製，吃起來香口重油香，伴上酸甜的番茄莎莎，開胃亦提鮮；慢煮豬五花配蘋果醬（$158），豬五花入焗爐焗7小時，翌日才切件上菜，皮脆肉嫩，搭配芥末籽燒汁及蘋果蓉，清新解膩。甜品推薦慢煮法式焦糖燉蛋（$78），入口軟滑甜香，蛋香撲鼻，質感似足牛油；原個伯爵茶戚風蛋糕（$88）每日焗製，輕滑綿軟。

採訪、攝影：《飲食男女》

L1fe Cafe

地址：旺角彌敦道575號Ladder Dundas1樓

電話：3620 3421

營業時間：星期一至四、日12nn-10pm；星期五至六11am-10pm

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