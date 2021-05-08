我是一個經常受到威嚇的人，常陷各種不為人知的危險，越好的朋友，越會極權用盡，脅迫勒索，要我為他們選酒，為不同紀念喜慶日子，攞景贈興，點題傳情。

又到母親節，我得到：「我阿媽係酒鬼，母親節送支咩酒俾佢好，你好快啲幫我諗喇吓！」明明沒借貴利卻長期欠債累累。

今時今日，生活有情趣、懂享受，閒來喜歡喝兩杯的媽媽又確實不少，有文化及品味，喜歡看本人改善社會風氣，瘋魔萬千媽咪， 提高青年人內涵文章的母親，亦大有人在，所以替母親選酒，我……才不幹。

每個母親都是獨一無二的，所有棉乾絮濕，精靈活潑，暗黑或精湛廚藝，都不一樣，我才不會在此推介任何酒，給所有媽媽作母親節禮物。見到不同的中外媒體、文章、酒舖，借母親節促銷一系列葡萄酒，但又沒有說出特別原因，我便特別頭痛。

情人節，都巧立個名目，說粉紅酒浪漫，酒標有心形，酒莊背後有愛情故事，應節一下，來到母親節酒，竟然劈頭硬銷便算，唔好啩。

但放心，世上的好媽媽，尤其愛酒鬼們，我怎可能忘記妳們呢，錫媽媽是天經地義的事啊，疼阿媽又會發達，讓我精心揀選一些禮品，給愛酒的媽。

首先：電動開酒器。開葡萄酒，到底算比較粗重的事，又要擰又要鑽又要拔，都得費點力氣工夫。雖然媽媽生仔和餵奶之力，天下無敵，但如果有個神器，按一下掣，酒塞便自動拔了出來，no muss no fuss，豈不爽哉！

這些Electric Wine Bottle Opener，如今選擇更多，設計更高端hi tech靚仔，通常連Foil cutter一個，用來除掉封蓋瓶口的鋁片。二、三百元有交易，HKTV Mall、豐澤任君選擇。有了它，從此媽媽開酒優雅無憂(老舊陳年酒另計)。

講究一點，我提議我的綁匪好友R買來孝敬她媽的，是：Ivation Wine Gift Set。禮品套裝除了電動開酒器連Foil cutter及充電器，還包括電動抽真空器一個、加酒塞兩個，酒塞的聰明設計更可記下日子，從此喝不完的酒，輕易抽真空後可更妥善保存，又容易記得酒已開了多久，整個享受葡萄酒的過程都更順心流麗。此物外型不錯，amazon有售，才美金$49.99。(我冇佣收)

體貼阿媽，另一恩物，可送她Chateau Spill。別以為一見Chateau一字就以為是喝的，千萬別生命作賭注，它扮鬼扮馬改名「倒瀉嘢酒莊」，其實是一支Red Wine Stain Remover。媽媽愛酒的話，年中容易人有錯手，行差滴錯，紅酒、白酒、粉紅酒、雞尾酒，濺中滴污心愛的飲衫便hurt了，淺色衫弄髒了更是慘絕人寰。但唔怕！有了Chateau Spill，紅酒污漬清除話咁易，根據《Wired》雜誌的測試，產品非常有效，更可應用於不同布料，噴在梳化、地氈、窗簾等布類傢俱，一律液到漬除，且安全無毒，送一瓶給母親看門口，是種關懷備至，暖的，阿媽話你乖。

最後這個，最好玩，我都想要一個，叫SipCaddy Shower Beer and Bath Wine Holder，一見我便笑到hi hi。是個用來放(酒)杯/罐的小裝置，一端是吸盤，可吸住浴缸或浴室牆壁，洗澡時手邊便飲品不缺了，方便一邊沐浴，一邊解渴，多美滿啊。 它說自己是 “the first & only shower beer holder that also holds your shower wine and bath wine!”。如果阿媽愛酒至此，此物貼心非常，否則亦可作搞笑禮物。(非常便宜，Amazon有售)

我倒記得，在Anthony Hopkins飾演希治閣的電影《驚慄大師：希治閣》中，名導演躺在浴缸中歎報紙時，橫架在他胸前有一個銀製的bathtub tray，上面有沐浴用品，他的酒杯和bath wine，是一瓶Cheval Blanc。

好在我媽媽見到我，單是喝水也惹蟻。母親節快樂！

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