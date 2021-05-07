每天早上的西環北街，空氣中總是飄散着牛油與糖混合而成的香氣，非常誘人，這就是開張不久的Soft Thunder最佳宣傳武器，難怪上午11時開店前必有一條小小人龍排在門外等候。落地大玻璃窗，既可窺見店內員工忙碌的身影，同時映照客人望着新鮮出爐蛋撻（$13-$17）、牛角包（$25）、肉桂卷（$24）等的饞嘴樣子。

盛載童年甜美回憶

店內主打8至10款酥皮產品，最好賣的便是外貌猶如獨角獸靈角的Unicorn Puff（$38-$42），是夫妻檔老闆Michael和Catherine將童年甜美回憶的號角筒經典復刻，不少客人都被其可愛造型、甜而不膩的味道所迷上，日賣300至400個是等閒事。

曾一起到加拿大修讀藍帶課程的Michael和Catherine，對烘焙酥皮饒有心得，其人氣產品Unicorn Puff合共有486層酥皮，脆薄有致的口感，全是他們不停研發的心血結晶。「我們試製酥皮，試過很多不同層數，才試出現在486層的最佳口感及形狀。酥皮不是愈多層就愈好味，反而會愈硬身實淨，不夠鬆化。」

以吉士醬汁代替忌廉 帶天然甜香

他們認為製作法式酥皮包餅，以法國AOP牛油配上日本麵粉、水、鹽等原材料製作酥皮麵糰，最為perfect match。每次「開酥」，即是在麵糰中裹入牛油片，再經過反覆壓平摺叠、冷藏，才得出486層酥皮的最佳質感，當中便要花上3天時間及手工，咬開Unicorn Puff的每一口盡是心機凝聚而成。

Unicorn Puff的餡料現時有原味雲呢拿、朱古力、抹茶及榛子4款，未來或會推出季節限定的新口味。Michael和Catherine以吉士醬汁代替忌廉，材料只有蛋黃、鮮奶和牛油，不會用吉士粉，難怪入口天然甜香而不過膩。「我們試過不同組合，看看哪種味道最適合用朱古力coating，發覺榛子味配榛子粒最match、朱古力味配可可豆殼帶出苦澀味，又跟朱古力最平衡。」

採訪、攝影：《飲食男女》

Soft Thunder

地址：西環北街29-31號鴻利樓地下A號舖

電話：從缺

營業時間：星期一至日11am-8pm

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