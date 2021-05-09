香港人工作壓力大、生活忙碌，而且飲食欠節制，容易出現失眠問題。註冊中醫師何慧欣表示，失眠分為虛症和實症，實症很多時候出現肝鬱化火或痰熱擾心，虛症則出現心腎失交或心脾兩虛情況。吃過多生冷食物包括雪糕、壽司、魚生等，會令脾胃功能不佳，影響氣血功能，患者會出現脾不統血、脾氣兩虛情況，容易有心悸、失眠、健忘或者脾胃功能較差問題。

另外，多吃辛辣、濃味、煎炸食品人士的脾胃功能亦容易受損，有生痰、積熱、半夜容易蘇醒無法入睡情況。而且香港人工作或生活壓力緊張，很多時候都會出現肝鬱化火，心情煩躁不安、口乾口苦、眼睛紅赤情況。而工作經常熬夜、休息不足人士則容易出現心神失交情況，引致耗損腎陰，容易口乾、心煩、失眠。

要解決失眠問題，何醫師教煲健脾養心安神湯水和焗疏肝解鬱茶，並建議實症失眠人士多吃清熱多汁的冬瓜、西瓜、絲瓜、雪梨 火龍果、士多啤梨。虛症失眠、心血不足或腎陰虛損人士可以進食紅棗、蓮子、百合、麥冬提升睡眠質素。

健脾養心安神湯水

紅棗桂圓瘦肉湯

材料：

黨參 20克

桂圓 10克

紅棗 5粒

蓮子 10克

生薑 1片

陳皮 1角

淮山 20克

瘦肉 200克

做法：

所有材料洗淨，紅棗去核，瘦肉汆水備用。放入所有材料和清水，水滾後轉小火煲大約1個小時即可飲用，一個星期可以飲用二次。

黨參和淮山健脾益氣，紅棗、桂圓肉可以養血安神，蓮子健脾養心安神。陰虛患者不適宜飲用。

疏肝解鬱泡茶

玫瑰菊花茶

材料：

玫瑰花 5朵

菊花 5朵

所有材料洗淨，加入熱水泡15分鐘後即可飲用。一個星期飲用二至三次。

玫瑰花疏肝解鬱入肝經，菊花可以清肝明目瀉火。陽虛或者月經期間女士都不適合飲用。

採訪、攝影：《飲食男女》

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