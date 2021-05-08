近年將軍澳繼續有不少大型高級樓盤落成，各適其適的食肆不斷進駐，尤其在澳南海岸一帶，臨近海邊，風涼水冷，就算是平日，餐廳也比較多人。最近在海濱長廊的另一邊(近藍塘傲) ，又開了一間最近在社交平台大熱的咖啡店，環境寬敞，裝潢簡約有格調，設計有心思，牆壁上有世界地圖，四處亦放了很多花花草草的裝飾，還有很多打卡位。除了室外，連室內都可以帶狗仔。

服務自助形式，客人先到吧位柯打食物。選擇不多，款式大路，如全日早餐、沙律、 小食、意粉、漢堡和甜品。最意想不到的是，還有專為狗仔而設計的食物。

上菜效率快，伯爵茶鮮奶，茶杯精緻，賣相漂亮到不捨得喝，味道有茶香，口感又滑溜。牛油果配炒蛋伴酸種麵包，份量恰當，蛋的生熟度剛好，入口頗滑。美中不足的是酸種麵包偏腍。明太子大蝦意粉配紫菜天婦羅脆脆，配搭吸引，惹味，但意粉不夠煙韌。幸而蝦肉爽口彈牙，加上天婦羅脆脆一起吃，層次豐富。甜品是心太軟，即叫即焗，朱古力味頗香濃，可惜不夠流心。

寵物下午茶很受歡迎，除了有雞肉蔬菜凍、魚肉南瓜蛋糕、羊奶布甸，還可自選三款小食，全部沒有加糖和鹽製作，可以放心給寵物吃。

雖然食物味道不過不失，但無論環境和食物賣相都很漂亮，吸引不少人來打卡。服務不錯，對寵物的態度也很友善，加上人均消費二百元，有這麼棒的環境，值得捧場。這裏一到周末就有很多人，未到中午十二時已經滿座。因不設訂位，打算放假便要趁早。

採訪、攝影：《飲食男女》

Stay With Café

地址：將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下3B號舖

電話：從缺

營業時間：11am-6pm

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