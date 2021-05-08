肺炎疫情肆虐已逾年半，大家為了防疫，日益注重以食療來保持身體健康，而十穀米營養價值高、多纖又養生，堪稱抗疫良物。黃大仙大成街街市有間雜貨店偉源發，早於2003年已開始售賣十穀米，可說是本地健康食品專門店先鋒。

沙士開始賣十穀米抗疫

位於大成街街市的偉源發，多年來深得熟客歡心，一想起十穀米，以及各式優質健康食品如粗糧雜豆，就會光顧茹素多年的店主賴太，互相交流醫食同源的心得。賴太說：「03年沙士時，香港人大部份都很悲觀、很擔心健康，我就想推廣十穀米的好處，故找來10種穀米分裝成一包包如鹽般出售。起初連家人也很抗拒十穀米，認為很難吃，我就說難吃才夠健康，麥當勞是美味，但就不健康。我們應該要養生，不要等有事才找醫生。」

賴太指她店所賣的十穀米，除沒有基因改造，而且定價便宜。「其後很多人知道大成街街市有十穀米售賣，起初只得我一檔有售，之後坊間陸續都有，但都不像我這般齊貨。我們的米全部都很天然，沒有污染、沒有基因改造，令顧客更有信心購買。就算我們舖頭位置不算當眼，但因做生意有誠信，價錢又便宜，如外邊賣30至40元一斤十穀米，我們只賣15元一斤，所以有很多回頭客。」

所謂十穀米，即是10種穀米的意思，賴太指：「我們的十穀米有個特色，就是不加糯米，以及是自己溝米，出面不會這樣做的。我選用對胃有益的小米及大黃米、黑野米、紅米、糙米、粟米碎、蕎麥、高粱米、燕麥及苦蕎麥，這10款都是用來煲飯；若要煲粥，就要加蓮子和茨實。」

煲十穀米比煲白米多加1/3水

十穀米其實並不難煮，每天以十穀米代替白米作主食，集合各種健康穀物的功效，既清理腸胃，亦能提高免疫力，無病保健，有病的就可通血管防癌抗癌。賴太教路：「用十穀米煲飯，一定要比煲白米時加多一些水，若沒有太多時間預先浸泡來煮，就要大約用多1/3的水，煮成米飯就不會口感過硬。」熟客更會專誠跨區購買賴太的十穀米。「多吃十穀米，能令人更健康、更美、更年輕。有客人的丈夫本來癌指數高，吃十穀米十多年後，每次做身體檢查都見到報告指癌指數受控、回復正常值，很開心，他們住沙田都專程過來買。」

客人來到除了可以購買已經溝好的十穀米（散裝$15/斤、包裝$20/500g），亦可以散買其他米類。端午節快到，賴太建議大家改用粳米來代替糯米包糭。「中醫師指有皮粳米（$16/斤）可補氣，小朋友氣虛，最適宜用來煲水、煲粥，作用像藥引。去皮粳米（$12/斤）可以包糭、煮糯米飯及粢飯，不像糯米帶濕氣，所以老人家吃粳米就不會胃痛、腳痛。」

政府認證註冊中醫藥材零售商

不要以為偉源發只是賣米，舖位細細的它仍騰出空間來售賣各式中藥，原來這店還是香港政府認證的註冊中醫藥材零售商，在這裏買藥材可以絕對放心，賴太解釋：「我們廿多年前開店已開始售賣中藥材，就是要當年已賣中藥材，才可仍然擁有此牌照，我們很幸運有此資格。」偉源發售賣的藥材如淮山等，全是天然生曬。「沙參、玉竹、百合等，沒有添加硫磺，那就煲湯不會出酸味。不加硫磺的藥材，顏色是會較深、較啞，但熟客一看就知道，其他人不懂、喜歡顏色白，其實漂白的品質就是不好。」

茹素多年的賴太，不時都有獨門素湯食譜與客人分享，例如十豆湯（$30/500g）的味道與功效都可媲美肉湯。「我們的十豆湯，最大特色是用了白雲豆，又叫白鳳豆、雲豆，是很健康的豆，味道又很甜；另外還有花豆、花腰豆、黑眉豆、扁豆；而紅薏仁是有皮的，不像生薏米去了皮會較濕，亦較為補氣；紅衣花生又可補血；三角豆又叫鷹嘴豆，含有很豐富的氨基酸；還有紅豆及沒有基因改造的黃豆。我茹素所以經常建議客人不要喝太多肉湯，用這10種豆加茶樹菇、粟米、紅蘿蔔、雪耳，以及幾粒紅棗、蜜棗來煲素湯，已經很清甜。」

秘魯入口三色藜麥

近日天氣潮濕，令人就算有足夠休息也像仍很疲憊，提不起精神，賴太說飲用祛濕補氣湯（$30/500g）就最適宜。「祛濕補氣湯材料包括雲苓、白朮、赤小豆、扁豆、紅薏仁、土茯苓、甘草、白芍等，再加幾條黨參、幾粒紅棗，素食者也可另加腰果、非素食者則加瘦肉同煲，這湯水可祛濕利尿，很適合這種天氣喝，人就不會太易疲累。濕氣祛了，就可提升免疫力、不易有感冒。經常喝十豆湯及祛濕湯，人就會很精神。至於人稱海底燕窩的珊瑚草（$160/600g），亦能祛濕養生，加椰棗、蘋果煲湯，又或沖水、焗水飲用，對身體也很好。」

不要輕看外表老老土土的舊式街市檔口，其實它們也會與時並進，好像近年新興的超級食物亞麻籽及藜麥，偉源發早於十多年前已經有售，還要是揀手靚貨。「亞麻籽（$60/磅）對人體很好，含有很高的蛋白質及微量元素，可以滑大腸、通便排毒，跟紫草茸同煲，對通血管很好。藜麥則有黑藜麥、紅藜麥、白藜麥（各$60/磅），黑藜麥益腎、紅藜麥益心臟、白藜麥益肺，很多人用來拌飯吃又或煮沙律，3種都是原裝從秘魯入口，不是大陸貨，價錢又適中，都有很多捧場客。」

採訪、攝影：《飲食男女》

偉源發

地址：黃大仙大成街街市一樓S225號舖

電話：2997 8829

營業時間：星期一至日8am-7pm

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