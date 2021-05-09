在我中學年代上家政堂必學的一款甜品就是「椰汁馬豆糕」！感覺上這就是屬於香港人的一款點心，在其他地方是找不到的，絶對是充滿了回憶的味道！

馬豆糕最少有兩種做法，傳統的是用粟粉作為凝固劑；而較為新式的是用魚膠粉。我個人就比較喜歡後者，做出來的糕滑溜溜像布甸一樣的口感。馬豆糕的材料簡單易做又好吃，適合大人小朋友，用來做 Party小食就一流了！

材料：(容量約1,100毫升)

a) 鮮奶300克

魚膠粉25克

白砂糖150克

b) 椰漿200克

淡忌廉 200克

c) 熟馬豆120克 (乾豆60克)

d) 冰粒150克

工具：小型模具或(7-8吋)大糕模約1,100毫升、單柄鍋、手動打蛋器

預備工作：

1. 先把馬豆清洗乾淨，再用水浸泡數小時或過夜，浸開後更易煮腍。

2. 馬豆浸開後洗淨，加水一起煮滾後，改用細火煮 30 分鐘，熄火焗30分鐘至腍。馬豆要夠腍並煮到微爛更好。煮好後倒出瀝乾水分備用。

3. 模具以凍開水沖洗一下，把水倒出但不用抹乾，以便脫模。

做法：

1) 材料a魚膠粉+砂糖拌勻，再把加熱到80℃鮮奶直接倒入，拌勻至砂糖溶化為止。

2) 然後順序加入椰漿及淡忌廉拌勻，再加入馬豆拌勻。

3) 最後加入冰粒，需不停攪拌至冰粒完全融化，糊漿開始變濃稠，馬豆亦不會沉底，需盡快倒入模具中。完成後放入雪櫃冷藏數小時至凝固便可享用。

溫馨提示：

1. 煮馬豆時很容易滾瀉，可以把煲蓋夾一支筷子，用細火煮半小時，煮好後熄火焗火半小時。若發現不夠腍，可以重複煮、焗的步驟，直到馬豆軟腍並有些微爛便可。

示範：Cannes Cheung

攝影：潘志聰、馮嘉雯

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《香港經典小食》推出別注版！隨書附送5款小食明信片，於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。 （海外讀者按此購買）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！