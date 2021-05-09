提到全港最人氣的壽司店，近年一定是壽司郎。進軍香港未夠兩年，已經超過八間分店，由朝到晚都大排長龍。今個夏天有新產品推出，粉絲們要注意了！

期間限定食物大部份都是香港分店首次推出，例如刺身拼盤：「我們收到很多客人意見，希望可以供應刺身，因此我們就回應客人要求。」商品開發部代表Benz說。六選刺身盛 ($39)精選六款店舖人氣的壽司食材，有赤蝦、日本池魚、吞拿魚、魷魚、海螺和三文魚。海產肥美，赤蝦入口啖啖肉，而且價錢不貴，性價比高，亦不用只吃壽司這樣單調。

今次新產品均由香港同事負責開發，所以同事都發揮創意，創作出香港分店限定產品。「這個是我自己私心開發，因為我在日本生活了六年，吃過一款拌麵後，一直念念不忘，想將這個味道帶來香港。」於是商品開發部同事Benz在烏冬上加入店舖的珍寶魷魚和溫泉蛋，配上明太子和醬汁，味道香濃，魷魚炸得脆身，口感彈牙。炙燒牛舌($12)同樣是香港限定，用巴西牛舌，汁煮入味後再炙燒，入口焦香，肉質軟嫩，配上壽司飯，非常惹味。

部份產品就減了價，特盛帆立貝($17)有四層帆立貝，一向受歡迎，今次減價答謝客人支持。白桃味芭菲( $32)內有蜜桃雪葩、牛奶雪糕、海綿蛋糕和白桃，整體桃香濃郁，吃完壽司再吃甜品一定很滿足。

壽司郎

地址：佐敦彌敦道348號彌敦坊UG樓

電話：2388 7887

營業時間：10:30am-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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