租金下滑，多區都有新餐廳進駐。尖沙嘴最近就新開西餐廳，佔地3,000呎，以木材為主題，走輕工業風格，大門前特意留了空間畫上壁畫，客人可以打卡拍照，開業不久已有不少客人。

餐廳主打歐陸菜，招牌是Potluck Fever （$568）烤肉拼盤，包括18安士頂級牛扒、醬烤豬仔骨、燒扒大蝦和燒粟米，適合三至四人分享，非常抵食。選用美國肉眼扒，廚師用焗爐烹調完之後再煎香，表面焦香，入口肉味濃郁。豬肋骨則以燒烤醬醃製，夠惹味。加上兩隻蒜香大蝦。

牛油果醬蟹肉他他伴脆包粒( $118）分成三層，頂層是蟹肉，中層是番茄，底層是牛油果，當中混合沙律醬，吃用時候配上香脆多士，作為前菜，酸香開胃。白酒忌廉汁大蜆 ($128）是老闆Cannis的心水推介︰「佐酒一流，雖然烹調時加入了忌廉，但絕對不膩。」蜆肉用新鮮街市帶殼大蜆，保證新鮮。

餐廳開業不夠一個月，已經吸引了不少人食飯打卡，原來店舖裝修都由老闆兩夫婦一手一腳設計，每個角落都很有心思。原來他們本在經營餐廳五年，租約期滿才搬舖，地方大了足足一倍，終於能展示二人的設計天分。

Potluck Eatery

地址：尖沙嘴柯士甸道136-138號金門商業大廈地舖

電話：2640 0388

營業時間：11:30am-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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