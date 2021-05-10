氈酒近年大熱，一個來自日本京都的氈酒為慶祝正式登陸香港，在中環開設了期間限定店。

季の美於2014年於京都創立，是首家日本氈酒蒸餾酒廠，大部份原材料產自日本京都當地農莊。季の美將11種植物分為6大類別：礎、柑、凜、辛、芳、茶，按比例新鮮浸泡於米酒內，再分別進行蒸餾，最後兌入著名的伏見水源一同混和，近年在香港不少酒吧都有供應。

今次開限定店，更邀請日本關東女性調酒師比賽中亞軍人選、香港日式酒吧Bar Buonasera主理人Ayako Miyake，主持季の美六元素大師班。在大師班中，客人可以了解到季の美的歷史和六大元素，體驗充滿日本氣息。

除此之外，客人也可以品嚐日式餐廳Censu日籍大廚Chef Shun Sato設計，以法日fusion菜配搭氈酒清酒的限定餐單（輕量餐單$1,188 ，完整餐單 $1,388），餐單將於 Sake Central提供：「有很多人都因為疫情而無法去日本，所以我為香港人帶來日本食物和材料。」

大廚選用日本東北蠔，厚身滑溜，配搭Yuzu Shot，柚子酸甜可以帶出生蠔鮮味。油甘魚是高油脂魚，所以大廚加入乳清番茄柚子醋，中和油膩感，配搭清酒。草莓大福是日本傳統甜品小食，不過大廚用法式做法，加入馬斯卡邦芝士，手工氈酒做成咖啡燒酒般，雖然高酒精濃度，但味道甜，容易入口。氈酒清酒配搭就由Sake Central配合，Sake Central創辦人Elliot Faber指，「我的目標是要每一杯雞尾酒或清酒，能讓菜式變成主角，每一杯雞尾酒要能平衡和突出氈酒本身的特點。」

KI NO BI季の美之家期間限定店 @Sake Central

日期：即日至5月31日

地址：中環鴨巴甸街35號PMQ S109-S113

電話：2656 6552

採訪、攝影：《飲食男女》

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