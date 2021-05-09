要吃一頓高水準的粵菜，要坐得舒適，價錢適中，在灣仔開業八年的留家廚房我的心水。店子由食家劉健威及兒子劉晉開設，兩父子日日駐場盯緊，對出品很有要求，宗旨是用料新鮮，堅持不用味精，追求原汁原味。餐牌由家常小菜到古法粵菜都無一掛漏。

招牌煙燻雞差不多枱枱都叫，一來便聞到香味，鮮雞先用秘製豉油汁浸熟，再用甘蔗、片糖和玫瑰花煙燻。色澤漂亮，好吃在皮薄，肉滑得來又入味。還有雞肝和雞腎，手慢一點也被吃光。頭抽豬腳筋，賣相平凡，但好吃。豬腳筋的挑筋工序繁複，很少地方吃得到。入口煙韌有嚼勁，蘸些少大孖頭抽來吃，味道更鮮香。葱燒乳鴿，新鮮乳鴿用低溫浸熟，再加上京葱來炸香，既有肉香又有葱香，肉汁澎湃，證明火候剛好。椒鹽烏魚扣，烏魚扣即是烏魚的胃，限量供應，一條魚才得一個，十分矜貴。好吃在外層香脆帶椒鹽香，最重要不油膩。野生椒肉碎冬瓜，師傅用野生椒、肉碎和蝦米起鑊，再加湯來煮冬瓜，惹味又開胃。最後是黃魚麵，以本地野生的小黃魚熬湯，魚肉細嫩，味道濃稠又香滑，半點味精也沒有。麵條也爽滑，跟魚湯是絕配。

整體這店的菜式是水準之上，做法考究，吃到原材料的味道，性價比高。

採訪、攝影：《飲食男女》

留家廚房

地址：灣仔軒尼詩道314-324號W Square5樓

電話：2517 0913

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