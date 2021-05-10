譚強送來有機飼養的白鰂魚一尾，還有最後收成的有機白蘿蔔，正好燒一鍋有機魚湯。街市上的鰂魚真的十分便宜，連蘿蔔加起來不用二十塊錢便可燒一大鍋奶白的濃魚湯，也不須用老火煲足整個下午，很划算。

材料：

白鰂魚1條，約500克

白蘿蔔350克

油1湯匙

薑1塊，拍扁

紹酒1湯匙

青葱2棵，打結

水8杯

鹽1/2茶匙+1茶匙

白胡椒粉1/4茶匙或隨量

煮法：

1.蘿蔔刨皮切粗絲1，浸在水內以去辣味，用前瀝水。

2.鰂魚洗淨魚腹，清除魚血，拭乾，以鹽1/2茶匙擦勻。

3.平底易潔深鍋置中大火上，燒至鍋熱時下油，加薑塊入鍋，稍爆後鏟向一旁，放鰂魚入鍋2，改為中火，煎至鰂魚在鍋內可滑動時，便翻面再煎其餘一面至兩面金黃，加入葱結爆香3，灒酒，跟着下水8杯，加大火燒至水開4，即見有泡沫浮在面上5，以密眼小篩隔去，加蓋，煮至湯汁呈奶白色。

4.翻魚至另一面，加入蘿蔔絲6，蓋回，伺湯再燒開後改為中火，煮約25分鐘，隨人喜好下鹽和胡椒粉調味，供食時原條盛出鰂魚，另跟生抽熟油作蘸料。

（原文刊於2008年665期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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