茶餐廳美食五花八門，出爐 蛋撻 、香滑奶茶等固然受歡迎，以往更有 和尚落海 、牛肉茶等現今瀕臨失傳的食物。今次要介紹的神秘食物就是其一，曾經在香港茶餐廳非常盛行，現在只剩下 長沙灣 、1966年開業的 新華茶餐廳 仍有供應。

60年代香港經典甜品 窮人恩物

60年代至70年代初期，這食物在各區茶餐廳隨處可見，但如今卻無人知曉，甚至有年輕客人反問：「不知道我媽媽有沒有吃過呢？」

到底是甚麼？開估啦，今次要介紹的神秘食物，就是這款牛奶露粉（ $30 ）！乍聽名字，即使上Google也找不到答案。再看賣相，奶白熱湯浸着尋常通心粉，原來這是用通粉加上花奶和煉奶製成的甜品！「湯底」香甜，通粉滑溜不過腍，撇除不習慣通粉是甜食的感覺，其實味道不錯。

「牛奶露粉是60年代初期，人們較貧窮，會將它當為甜品。因為那年代沒有太多機會喝牛奶，能夠吃一碗以牛奶製成的甜品，就好像很矜貴。」 廚師明哥解釋，這碗糖水當年是窮人恩物，人們吃過飯後，就會再加單，點一客跟朋友一起分享。當年一碗只賣幾毫子，雖然不是用真正鮮奶製作，但人人都可以負擔得到，因此在當年的茶餐廳很常見，小朋友和女性客人都特別偏愛。

被遺忘的時光 被遺忘的美食

牛奶露粉做法簡單，廚師明哥寥寥幾句，就介紹完製作方法：「先放少量清水，放通粉、花奶。水滾就加入煉奶，取其甜味，因為太早加入煉奶，怕它會黏鍋會燒焦，所以最遲才放進去。這樣就完成了。」他補充說：「那個年代，人們比較貧窮，所以吃的東西都比較簡單，沒甚麼花巧。」縱然如此，其實茶餐廳也有講究，指定要用通心粉呢︰「通粉容易吃，如果用意粉，會太長，沒這麼好吃。」

隨着經濟起飛，香港人飲食習慣改變，牛奶露粉銷量不及其他茶餐廳食物如 沙嗲牛肉麵 ，牛奶露粉慢慢式微，如今新華茶餐廳亦不會固定供應，想吃就需要預訂了。

新華茶餐廳

地址：長沙灣青山道 334號

電話：2387 3698

營業時間：6am- 10:30pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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