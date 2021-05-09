「其實很辛苦，經營這小店，的確辛苦……」美蘭苦笑道。在一家連轉身也有點困難的小廚房裏，她要能人所不能，餐單上的招牌油渣麵、鴨肉翅，還有叉燒飯，只要可以自製的，她通通也落手做。「這是我的賣點，全部自己做，甚至麵條，也是我自己做，叉燒是我自家醃製，我就是做一些外面吃不到的東西。」

美蘭廚房，甚至不算是家正規餐廳，不過是在長沙灣創食薈——一家美食廣場中的小舖，同場其他店家賣的東西叫人眼花繚亂，中、西、日、意甚麼也有，美蘭單靠油渣麵、焗爐叉燒，這些平民小吃、家常口味，真的賺到錢？「我也沒有想過競爭大這個問題，只是想着要做好自己，想知道自己做出來的東西，別人認不認同。」她說。

租金平過地舖 決心放手一博

好在，美蘭做的踏實味道，街坊都吃得出來，午市有不少街坊、OL、學生撐場，開業差不多半年，生意算是不錯。其實美蘭做飲食生意，都不過是近幾年才開始起步，她以前做過小巴司機，又做過運輸公司的文職工作。放棄正職，創業開餐廳，是想放手一博。「因為現在的經濟環境，不算是太樂觀，自己又喜歡下廚，就想試一試創業。」約半年前，她留意到這個美食廣場放租，且租金比一般的地舖便宜，便開了這家美蘭廚房。「因為在我心目中，單單靠打工的話，自己學識不算好，如果單是做文職，未必有機會發圍，所以想嘗試找自己的目標，我相信有門手藝是餓不死的。」她說。

美蘭不是甚麼餐廳大廚，做的也是家常味道，唯一員工由女兒擔任。「這裏平時也是我獨個打理，她在美國讀書，因為疫情關係惟有暫時回來，我就要她過來幫手。」平日在家中廚房大小事物一向是美蘭一手打點，雖然嘴上是要女兒來「工作體驗」，但當女兒正式到店裏幫忙，實際卻是擔心到不得了。「我常常怕她會切傷手，又怕她燙到，激心的時間，總比放心的時間多，但當看到她願意下來幫手的時候，也覺得她算很孝順了！」

憑手感搓麵 以本地豬肉炸豬油渣

不難看出美蘭是個廿四孝媽媽，因為就連在小店賣的東西，大部份也是家人喜歡吃的，好像油渣麵，原來正是女兒要吃。「開始自己做麵，全因為女兒一次在家裏心血來潮想要吃油渣麵，但碰巧就是買不了麵條，我便試試自己搓麵。」美蘭說。外面做的油渣麵，多用上海粗麵代替，美蘭做的就加入鴨蛋，用韓國麵粉去做，吃來分外香口。為了小店，現在每兩天就要搓一次麵，每次便要做上兩三公斤。「做麵其實很簡單，搓麵是憑經驗，憑手感，要感覺到軟硬適中，這樣便可以了。」麵糰過機，切成麵條之後，更會掛起風乾，美蘭指麵條風乾一整日後，煮出來的麵會賣相更好，不會卷曲起來。麵條烚後，帶點微黃，吃來比一般現成的上海麵，煙韌帶麵香，放在以冬菇蒂、蝦米、冬菜去熬的湯底中，再撒上自家用本地肥豬肉炸的豬油渣，脆口酥香，配搭簡單，但處處見用心。

叉燒飯也不錯，做法家常，是美蘭先生的最愛。叉燒堅持要用帶肥的脢頭肉去燒，醃料則用上叉燒醬、 海鮮醬、南乳、玫瑰露等十多種材料自家調配而成，不加色素、添加劑，即使醃過兩天，仍保有脢頭本身的肉香、肉汁。 「因為這裏位置有限，我就用了焗爐來燒，也要用上一小時，這樣才有燶邊，夠鬆化。」叉燒飯連飯底，也充滿家常風格，特別加入燕麥米與亞麻籽去煮，有營養之餘，也更富口感。叉燒飯再配燶邊蛋，淋上用葱頭和乾葱炒成的醬油，拌飯一流。

日做十多小時 辛苦但值得

不止飽肚的飯麵，就連小食也很有心思，像鴨肉翅，用鴨肉、鴨架熬出湯底，出味後再起出肉絲，加入冬菇、木耳，再推成鴨肉翅，翅湯喝來確實帶鴨肉的甘香，味道自然順喉，不似有加味精，再加上自家製的辣菜脯，更加香口惹味。醉物也是美蘭的拿手好戲，有醉雞翼、醉鵪鶉蛋 、醉雞翼尖、醉豬手，醉汁混合玫瑰露、紹興酒、花雕酒調成，酒香恰到好處，最愛那鵪鶉蛋，就連蛋黃也入味，叫人忍不住嘴多吃。

小店開了差不多半年，美蘭日做十多小時，堅持每樣手工自製。「我也希望像別人那樣，開店也只是為興趣，始終要養家，也要供女兒讀書，女兒還沒有畢業，每個做父母也是這樣想的，自己辛苦一點也不要緊，也不奢望她會有甚麼回報，但總而言之自己有付出過便好。」對店裏的辛酸，她總是這樣一笑置之。「這一種辛苦，我覺得是值得的，起碼現在所煮出來的，有很多客人會回頭來買，每天試試不同的東西，這讓我有一份滿足感。」

採訪、攝影：《飲食男女》

美蘭廚房

地址：長沙灣青山道413號東景大廈1樓創食薈7號舖

電話：6574 3400

營業時間：星期一至日 12nn-6pm

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