餐廳若想留客，除了保持食物水準，還有新鮮感。北角星馬菜餐廳古月的負責人，攜同90後年輕人在疫市下創立新品牌T2P，每個月只營業一天，餐牌更不時轉換，非常有新鮮原。

T2P的班底共五位負責人︰Karry、Lico、Fanny、牛𦟌和安仔，各司其職，負責人之一Karry介紹品牌起源：「我們五個人在古月認識，想進行一個沒有局限的計劃，所以成立T2P。」為了省成本，加上古月逢星期日休息，他們利用每個月第三個星期日，於古月舉行為期一天的限定餐廳。

T2P企劃已進行了10次，5月16日將進行第11次Pop Up。每次轉陣都非常認真，會將古月門面大變身，當天餐牌、擺設、餐具都截然不同。Karry說T2P跟一般餐廳風格理念有異：「這裏沒有指定國家菜式。最主要是我們五人想做的菜式，或是曾經品嚐過又好吃，想再次呈現給客人的菜式。」T2P解作The Second Phase，即是第二人生，他們想大家思考自己的第二人生。而另外還有一個意思是Time To play：「我們想大家及時行樂，現在有太多事情發生，希望大家可以珍惜當下。」

餐牌菜式是多國菜，偏日式的有醋鯖魚鰹魚上湯泡飯($88)、蘋果咖喱沾麵($128)。偶然也會偏離傳統，在傳統菜式上創新，例如花椒拉麵($108)。拉麵的靈感源自麻辣米線，比較注重麻感而不是辣道，從叉燒到湯底都是自家製，叉燒先要慢煮4個小時，再放置一日。腩肉烤得有焦香，配搭非常有新鮮感。日本溏心蛋用醬油浸泡2日，蛋黃呈金黃色。

另外一款招牌菜，是自家牛油封鴨配台灣鳳梨($188)，大廚選用了無鹽牛油，除了想減低鹹味，還想讓牛油混合鴨油，令鴨肉更香。鋪在底層，是新鮮菠蘿汁加上燒過的焦糖楊桃和玉子燒，讓酸甜感平均鴨肉的鹹味。本地新鮮牛他他配柚子醬油($98)採用本地牛股肉，用柚子醬油調味。牛肉口感嫩、有嚼勁，剛放進口散發柚子清香，帶一點日式風味，經咀嚼後有肉香混合葱蒜香氣。除了主菜，還有人氣小吃宮保日式炸雞($68)，用雞髀肉部位，炸得香脆而不油膩，味道有點像辣子雞。

連飲品也有創意，是自家釀製的汽水，以負責人Karry和安仔為名的Karry On($48)。用多於一個星期，去籌備只賣一天的菜式，企劃有趣亦非常有誠意，喜歡嚐鮮的客人，絕不能錯過！

採訪、攝影：《飲食男女》

T2P

地址：北角錦屏街後街29號A舖地下

電話： 3568 4530

營業時間：每月第三個星期日 12nn-6pm

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