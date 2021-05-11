香港人廚房，十居其九都有鐵鍋，煎炒煮炸都適用，不過鐵鍋只是統稱，大致可以分三種，你又懂得分辨嗎？

第一種是生鐵鍋，鑄造時會加入較多的碳，厚身些，傳熱比較慢，不容易煮焦食物。就算廚藝不精湛，都容易使用，適合廚藝新手，第二種是熟鐵鍋，是用鐵板打出來。含碳量比生鐵鍋少，輕身很多，傳熱又快，中廚拋鑊不會手軟，都是靠它。自問廚藝到位，懂控制火候，又想感受拋鑊的成功感，可以買這種。

最後一種是鑄鐵鍋，很多人以為它們是另一種鐵鍋，其實是生鐵鍋的進化版，一般會做得厚身些，加強保溫力

或者塗一層琺瑯，防止鐵鍋生鏽。價錢比普通生鐵鍋貴，所以有些人會將它們視為第三種鐵鍋，鑄鐵鍋耐熱保溫，傳熱又均勻，令食物受熱平均，用法比傳統生鐵鍋多，甚至用來煮飯都沒有問題，大家可以根據自己情況，看看買哪種。

採訪、攝影：《飲食男女》

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