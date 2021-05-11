金鐘的五星級酒店香港奕居The Upper House，頂層餐廳早前裝修，重開後改以Salisterra出發，翠玉色的酒吧以及開放式廚房，加上正中央、以古典裝修為主體的主用餐區，令餐廳感覺更開揚。總廚Chris Czerwinski表示︰「Salisterra由拉丁語Salis（鹽）及Terra（土地）組成，今次餐廳以地中海菜式為靈感，用時令食材製作出多款創新菜式。」

Salisterra由來自倫敦的星級主廚Jun Tanaka做顧問，不過由於疫情關係，他暫時未能來港，主要透過視像教香港廚師。餐廳靈感源自法國及意大利沿海地區的美食。主角是意粉，提供約7種手製意粉，總廚表示﹕「小龍蝦雲吞（$395）會先將小龍蝦拆肉，再用鹽麴醃製8小時，加上帶子慕絲，更能帶出鮮味。而雲吞皮之間會加入香草，增加香氣。」雲吞皮薄煙韌餡料飽滿彈牙，入口充滿鹹鮮味。

餐廳部份菜式又加入創作元素，如味噌時令鮮魚（$450），當日提供日本鯛魚，魚肉先用檸檬及味噌醃一日，再入焗爐烤製，伴上開胃的酸漬蔬菜，清新鮮味；醃甘筍（$95）賣相不算出色，但吃起來有驚喜，甘筍澆上酸甜的自製醬汁，搭配椰子乳酪及酸漬蘿蔔片，爽脆清甜，再加上中東香料及果仁，好有風味。甜品推薦士多啤梨撻（$120），牛油酥皮加入檸檬醬及士多啤梨流心，外層是白朱古力忌廉及新鮮士多啤梨，加上酸甜的雪葩，整體清新不甜膩。

採訪、攝影：《飲食男女》

Salisterra

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場奕居49樓

電話：3968 1106

營業時間：早餐6:30am-11am，午餐12nn-2:30pm，下午茶3pm-5pm，晚餐6pm-10:30pm

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