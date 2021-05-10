荃灣除了被不少區外人笑稱為天橋之城及米線中心，其實有34年歷史的荃豐中心，因為毗鄰港鐵站，也是荃灣人覓食熱門地點，撈麵、串燒、拉麵、餃子、Café、凍肉舖應有盡有，恍似一個小社區，人流絡繹不絕，數十年來新舊交替，令商場新鮮感不減。

荃豐中心老字號大家姐結業

由荃灣港鐵站往綠楊坊走三五分鐘，便到達荃豐中心。未推門，已見玻璃門上貼上「後會有期」幾隻大字，原來是位於入口開業22年的小食店大家姐，宣布5月14日結業。

位於商場入口的大家姐，賣的都是最大路的港式小食，碗仔翅($17)、煎釀三寶($20)、腸粉餐($20、懷舊夾餅($13)、油渣麵($25)，還有泰式串燒($12串起)，串燒是生烤至熟透，不是炸熟就算。味道未必出色，但價錢平、款式齊，近年還加入大家姐茶飲店，賣台飲如茉莉花茶奶蓋($24)，不愁沒客。

但為何決定結業？負責人鐘先生接受電話訪問時：「有學生支持，才能做二十多年。」他表示決定轉手，全因生意大跌，又有人打算接手，他們才轉讓出去：「主要是疫情問題，學生流失很多，因為我們主要做學生的生意。」

熟客Vince十多年前在附近讀中學，也是常客，對於大家姐要結業感可惜：「看着他們，一變二、二變三，從第一間開到那邊，從街頭小食，到兼賣泰式串燒，再賣飲品。」學生時代的他，來荃豐中心不是吃撈麵，便是吃大家姐：「我補習會經此地，也是上下課的必經之路，到樓下逛街後肚子餓，便上來幫襯東西。」他同意人流比以前的確少了，學生又沒得上學，結業也是無可奈何：「以後要走遠一點，要到路德圍。附近賣腸粉小食的小店，就真的欠奉。當然裏面還有其他好東西吃，但同類型的真的少。」

昌商28年齋店考慮結業

對區外人而言，首先要明白，荃灣人口中的荃豐中心，不是指單一商場，而其實是代指相連的六個商場，包括荃昌中心(再分成昌安商場及昌寧大廈)、華都中心、豪輝花園(有一座及二座)等。其中一處餐廳集中的地方，就是荃昌中心。

荃昌中心的昌安商場及昌寧大廈，多是可坐十多人至廿人的蚊型小店，如近年大排長龍的韓式飯卷店Azooms、賣拳頭大餃子的餃子屋，也包括一間素食店天恩健康素食，進駐荃昌10年，小店於1993年在眾安街售賣住家小菜，做了18年，10年前搬到荃豐中心。

主打四餸素食套餐($44)，每天有四款素菜，假如選擇堂食，客人可以無限追加白飯、薑飯和白粥。就算白粥，也很用心煮。白米早一晚用水浸泡，粥底添加了樹記腐皮和果皮一起煮，煮出來的粥水綿滑，不用配菜已經很滋味。薑飯能夠驅寒，最受女士們歡迎。隨餐附送的菜湯非常足料，一碗飯、一碗湯、一碟菜，確實會感受到媽媽煮的飯那份溫暖。有好幾款小食是自家製，如素雞腿($25)、秘製鰻魚($25)，鰻魚是腐皮中夾着紫菜，老闆娘張姑娘希望能模仿魚味。

用料足，價錢平，素食店一直不乏捧場客。阿豐是本屆DSE考生，亦是素食店的粉絲：「價錢算是合理，白飯可以無限追加，可以吃得飽。愉景新城的餐廳貴一點，味道也一般，根本沒有這些選擇，多數都是大財團。」黃生跟同事每星期會有一天到天恩買外賣，風雨不改：「平時比較常吃肉，想平衡一點，所以每星期選一天吃素。價錢很合理，菜單經常轉換，也有豐富的選擇，所以一直回來光顧。」

與剛搬進來那時相比，張姑娘感嘆商場人流已不復當年：「當年這人流很多，以前我一開店便忙到最後，根本沒時間停下來。自從荃灣一帶天橋開通，由地鐵一直走到荃灣廣場那邊，人流便減少了。」生意比全盛時間減少三成，她說有時候也會感到心灰，現在是抱做得一天是一天的心態：「到時候再作打算吧。一定有不捨，有時候是時勢和環境的問題，不由我控制。」

昌寧新店友拉麵 以葱拉麵成名

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，事實上，近年這幾個商場出現很多變化，在商場內開業廿多年的森美餐廳，四五年前已開始轉走年輕路線，從港式西餐廳變成Café。去年尾開業的友拉麵，更打破荃豐餐廳一定是平民價的定律，賣每碗八九十元的日本拉麵。

負責人Alex從事舖位地產經紀，疫情爆發後生意淡薄，意興闌珊下決定轉行，「我對荃灣頗熟悉，我覺得荃豐可以考慮，所以讓業主先幫我保留舖位。」立即籌備開店。從設計、裝修，都是託好朋友幫忙，所以又名友拉麵。

開店前，除了先諮詢朋友家人意見，他親自觀察人流、查看租金比例，再觀察商場有甚麼餐廳，最後才租下這舖，他一貫地產經紀的口吻：「租金便宜，以及人流旺盛。」他說荃灣人替它起了一個別名叫做「六度空間」，荃豐、華都、昌安、昌寧、豪輝一二期，剛好六個商場連在一起，因此造就人氣不斷。不過他也曾擔心有缺點：「這幾個商場以前一直做得比較平民、大眾化一點，所以會擔心價錢是否定得太高，但因食材關係，拉麵不能定價太低。」

小店主打豚骨湯拉麵，豬骨湯用60磅豬骨、20磅豬手、豬腳、叉燒和蔬菜，加起來100磅的材料熬兩天。招牌是葱山拉麵($83)，於豬骨湯加入了醬油，味道濃郁，面層一座小葱山，相當足料，葱花新鮮不過腍。期間限定拉麵($93)是完熟蕃茄湯底，湯底添加了甜味噌，湯底有番茄蓉和番茄粒，卻不會蓋過豬骨味。魚介拉麵($78)豬骨湯裏添加了魚芥醬，味道不如淨豬骨湯拉麵般霸道，額外多了一份鮮甜。製作叉燒所用的是西班牙豬腩肉，上碗前會用火槍炙燒，叉燒有焦香味。

食客Gaga初嚐拉麵：「拉麵好吃，叉燒有煙燻香，好吃。價錢可以接受，不超過100元便可以接受。」

Alex進駐了四個月，認為商場很適合創業：「一直有新租客進駐，旁邊有韓國人、下面有泰國人、日本人、越南人，越來越多特色食肆。」他說街舖租金離地，大商場規限多，都不納入考慮範圍：「發展商的大商場，條件超級苛刻，我們小本經營，基本上未必接受我們，第二就算做得好，都可能有很多挑戰。」開業四個月，老闆說成績比想像中好，首四個月沒有虧本，還賺到人工。

昌寧成咖啡店集中地

這個商場人來人往，但也有躲在一角的小店，早於8年前進駐昌寧的咖啡賞館，是這六度空間內首間Café，自成一角，雖然沒有打卡位，只是賣普通的Caffe Latte($34)、紅桑子朱古力慕絲蛋糕($30)、呑拿魚碎蛋配沙律($40)、香蕉窩夫($52)，但出品穩定，一到周末室內外都坐滿咖啡迷。

阿拔光顧了有三四年，舒服、自在是Café和商場吸引他的地方：「大型商場多是連鎖餐廳，這裏比較多特色店舖。」他道出大商場和荃豐中心的分別：「小店越來越少，商場的店舖都是一樣，我在旺角銅鑼灣，或者去愉景新城，都是一樣的店舖。」不過，他笑稱從小到大也沒能把這個商場分開辨認，在他的認知中，它就是一個合體：「如果要我單獨說商場的名字，我也未必能分清楚。」

負責人黃先生指小店於2013年9月開業，當年他跟合夥人吃完熱狗周圍逛，便被靜中帶旺的特質吸引到：「我們比較幸運，我們經營沒多久，香港咖啡小店的文化開始興起，但競爭又未至於現在般大，所以多客人留意我們。」8年的資歷也可以稱得上是這商場半個老臣子，見證着周遭商店變遷：「樓上反而變化較大，各類型的商店都有，近這一兩年多添了快剪店。不同類型的食店多了，或多或少多了一點競爭，但亦多了街外客，生氣蓬勃。」

即製龍鬍糖+自製蘆兜水

在華都、昌安、昌寧內，還容納了很多特色小店，不少連開飯網都無紀錄。如其中一檔看似臨時檔，只有一張長枱的無招牌小店，其實已經「臨時」了十多年，上面擺放着龍鬚糖和糯米糍的成品，每盒$20。全由檔主兼手藝師錢廣海師傅每天在檔口現場拉的，把麥芽糖拉成頭髮般幼細，放進口中是一絲絲的觸感，咀嚼時又變回麥芽糖黏牙的質感，裏面全都是花生碎，十分香口。

天橋與天橋之間，有檔不起眼的飯糰店日日食，旁邊有個易拉架，上面宣傳的不是飯糰，而是蘆兜水。蘆兜果又名為石菠蘿，屬於馬來西亞一種果實，店主用甘筍、蔬果一同煮出水，清甜可口，十分解渴。蘆兜水也不貴，$20便有細支裝。店主Anna還宣稱有多種功效，例如是增強免疫力、解肝熱虛火、降血糖功效、化痰利濕等等。

人氣韓式飯卷店Azooms旁，還有一間南亞雜貨店，所販賣的都是東南亞、中東特產，深受太太們歡迎。老闆最推薦沙特阿拉伯出產的椰棗($100盒)，他說有助降低膽固醇的功效。

走勻這六度空間，頗開眼界。所以不必經常抱怨香港的商場一式一樣，只要願意，逛逛舊商場也可以有新鮮感。

採訪：李詠儀

攝影：《飲食男女》攝影組

大家姐

地址： 荃灣青山道144-172號荃豐中心1樓

電話：從缺

營業時間：從缺

天恩健康素食

地址： 荃灣西樓角路荃昌中心昌安大廈1樓45/62號舖

電話：2499 6381

營業時間：11:30am-9:30pm

咖啡賞館

地址： 荃灣西樓角道202-216號荃昌中心昌寧商場地下66A號舖

電話： 6821 0145

營業時間：9am-11:30pm

友拉麵

地址： 荃灣西樓角路202-216號昌寧大廈1樓53-54號舖

電話： 2499 8383

營業時間：12nn-9pm

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