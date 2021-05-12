高級壽司店越來越多，中環蘇豪「四十五」是今月新晉，不過板前是舊面孔，劉晉維師傅入行近四十年，曾在城中不少老牌日本料理、壽司店打滾，最著名莫過於曾到東京久兵衛學藝，今次有朋友邀請，試試由維師傅主理的新店。

新店裝修簡潔，只設壽司吧9個位置，每位客人都可以清楚看到板前料理過程，與師傅進行交流。今天吃的是$2,280/位的晚市套餐，包括酒餚、壽司、湯與甜品近二十道料理，份量十足。開始上菜，少見先上蒸蛋，三文魚子配赤雞雞蛋，魚子自家醬油漬過，頗鮮味；蒸蛋特別放涼，細節有考慮香港的氣溫。接着是自家漬物，不是一般生薑，改為醋漬柚子蘿蔔與沖繩苦瓜，苦瓜的甘苦味很討好。酒餚部份，先上鯛魚薄切，魚肉油分少卻味濃，肉質緊緻好吃。北海道蝦夷貝，上面鮮刨松露片，蝦夷貝爽甜有咬口，惟略嫌松露油有點搶戲。北海道毛蟹新鮮蒸好即拆，蟹爪原隻上很過癮，蟹身肉拌以蟹膏，份量頗多，吃來鮮甜。厚切佐賀關鯖魚，佐薑茸與細葱，油脂、魚味俱佳。福井赤鯥這道「花臣」多，火炙再煙燻，另佐紫蘇花，連續兩道油分偏重的魚肉，吃來有點膩人。在握壽司前，再來一道鹽燒喜知次，據說是手釣貨色，燒魚本身問題不大，但湯汁濃厚，破壞烤魚的焦香。

握壽司部份開始，維師傅功架利落，出手頗快，醋飯用的是魚沼米，大小幾乎每件壽司做得一致，也不會鬆散。第一道是伊勢青邊鮑，紮實有咬口，醋飯上面淋上的鮑魚肝醬，則略嫌鮮味不夠濃集，隱約吃到蛋黃醬般的味道。活車海老，滾水燙後冰鎮，去頭殼佐竹炭鹽，蝦身仍在抖動，爽實鮮甜，跟常見將車蝦煮至八、九成熟帶出的甘香，清爽感別是滋味，有季節感。接着是赤貝，厚身得很，爽口有餘但鮮味不足。接着的三重蝦，櫻花蝦粉、甜蝦蓉、富山白蝦配搭起來，醇鮮味厚，但似乎蓋過醋飯風頭，不太平衡。用仙人掌葉清清味蕾後，是利尻馬糞與白海膽軍艦，用料有誠意，海膽品質頗佳，濃甜有餘韻。大拖羅是日本老牌魚商「大善」的出品，魚油極重，加上十天熟成，質地更軟滑，近乎入口即化，吃罷齒頰留香。最後是北海道油波魚 ，據維師傅說即銀鱈魚，就算經火炙燒去部份油分，但依然極度肥美得行，油香四溢，加上松露醬，可謂是以一記重拳作結，滋味濃結得結尾的魚湯和甜品，也感覺有點吃不下。

總括而言，店家用料很有誠意，把港人喜歡的食材也通通推上餐單，整頓下來份量亦相當大方，喜歡滿口魚油，鮮味連連的食客，大概會吃得滿足而歸，期待店家未來能完善細節，在出餐次序，以至溫度控制上增加起伏，體驗或更臻美妙。

採訪、攝影：《飲食男女》

四十五

地址：中環士丹頓街35號

電話： 3689 1045

營業時間：星期一至六 12nn-3pm，6pm-10pm

套餐價錢：午市：$1,580/位； 晚市 $2,280/位

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