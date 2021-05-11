小時候我經常去的一間上海菜館，如果沒有記錯的話，是在尖沙嘴的一品香，一入門口有一個大架，上面有琳琅滿目不同的冷盤前菜，燻魚燻蛋是我的必然首選。尤其喜歡脆脆甜甜的燻魚，那種質感味道，只此一家非常獨特。突然想起，門口好像還有一個大舊式火鍋，中間燒炭的那一種，知道我講甚麼的朋友應該有番咁上下年紀。裏面的醃篤鮮，真正回味無窮，講起上嚟自從母親去後，已經好一段日子未有整過，一於搵日和大家示範一下，篤鮮是我母親的拿手菜。

這個燻魚，是我在上海朋友家中吃過，請教Auntie學識的。比我想像中簡單，重點不在魚，是在那個燻魚汁。我是不厭其煩再三提醒大家，一定要試味，因為重口味、淡口味各有自己的口味，我提供的調味份量只能作參考，喜歡甜一點的就加多一點糖，喜歡鹹一點的可以多加一點豉油，沒有所謂正宗不正宗，只有啱食唔啱食。

燻魚買最簡單的鯇魚腩就可以，不過買的時候，一定要把魚腩的黑色薄膜全部刮乾淨，洗乾淨之後一定要抹乾水，味道效果才會好。還有一個重點，不管炸的是甚麼，一定要炸兩次才會夠脆。炸好的鯇魚腩一定要趁熱放入醬汁中吸汁，其實有科學根據，是冷縮熱脹的原理。

我喜歡一次過做多一點，放入密實盒在冰櫃儲存，食一個禮拜絕對冇問題。就咁食、送飯、配啤酒、餐酒、汽水都咁好味。如果要帶返公司食的話，呢個燻魚真正冇得輸！

話咁快就到端午節，大家不妨做個燻魚別出心裁一點，大家都會食得開心一點，快啲跟住做啦！

材料：

鯇魚腩件1斤

薑、葱適量

紹興酒1碗

豉油1小碗

老抽1小碗

醋1湯匙

冰糖1碗

五香粉1茶匙

鹽適量

做法：

1.鯇魚腩件洗乾淨擠乾水分

2.用薑、葱、紹興酒、鹽、五香粉醃半小時以上

3.煮一大碗滾水，加入冰糖、老抽、豉油、醋，煮成燻魚汁備用

4.煮滾油，鯇魚腩炸至香脆，取出稍為攤凍，再下鑊翻炸

5趁熱加入煮好的燻魚汁中，取出攤涼即可食用。夏天先放入雪櫃雪凍，風味更佳

示範：Son姐

攝影：陳秉謙、葉天榮、魯雋華

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