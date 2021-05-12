如果細心留意，大街小巷其實能找到不少有誠意的小店。灣仔西班牙菜餐廳Sueno，開業3年以來，從前菜、主菜、甜品、小食都是自製，味道充滿自家風味。

負責人John說他跟拍檔Stephen開業初衷，就是每道菜都是手工製作，很注重細節：「出品並非大型生產，希望客人從頭到尾，都能感受到小店的情懷。」餐廳名字Sueno是西班牙文，John解說這是夢的意思：「我跟拍檔很想開餐廳，這是我們的夢想。」

二人在傳統西班牙菜式上，改良做法及配搭：「我們希望做一些特別菜式，不會是常菜菜式。」西班牙海鮮飯($288)呈鮮豔橙紅色，飯底先用紅椒粉炒過，放上刺身帶子、魷魚、露筍和南瓜粒作配料，炒好配料後，再倒一些用海鮮和蔬菜煮了一天的海鮮高湯。炒飯粒企身，每顆飯都沾上湯汁，富有海鮮鮮味和蔬菜甘甜味，一份夠兩三人分享，在區內相當抵食。

西班牙烤乳豬($338)也是心機之作，經12小時慢煮才烤，乳豬皮脆肉香，入口不會有過重油膩感，還特意搭配了焦糖菠蘿解膩。帶子他他($178)是一款相當受歡迎的頭盤，選用北海道刺身級的帶子，配搭炸米漿紫菜，連米槳是自己加工，令紫菜更香脆。他他裏面有柚子酒柚子醋和芥末，放在紫菜上吃口感更豐富。吃西班牙菜，當然得喝一些西班牙水果酒Sangria($88)，可選紅白酒，冰塊是水果汁所製，不怕越喝越淡。甜品拼盤($158)分別有西班牙油炸鬼，芝士蛋糕和心太軟配雪糕，朱古力流心效果豐富，味道濃郁。油炸鬼炸得香脆，散發香甜的肉桂香。

疫情下重開晚市後，新推只限一個月的優惠，凡在晚市光顧主菜，便送一杯紅酒或啤酒。食物注重細節，價錢又不貴，疫情下就要多多支持小店。

採訪、攝影：《飲食男女》

Sueno

地址：灣仔皇后大道東137號地舖

電話：5993 5442

營業時間：11:30am-10pm

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