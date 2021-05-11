要數本地貴價海鮮，「方脷」一定榜上有名，身價高達$800斤，與三刀、七日鮮都屬上價魚。方脷學名是黑鰓舌鰨，以往酒家為了顯示其身價，也會稱牠為「龍脷」。體形長呈舌頭狀，魚身闊，卵圓形，頭部鈍圓。兩眼均位於左側，口小無齒，並裂開成弧形。相貌怪異，卻是人間美味。生於鹹淡水交界，肉質細嫩，味道鮮美，雖然跟平價的鰨沙是同科，但一般鰨沙生在鹹水，魚鱗較粗，肉質粗嚡，跟方脷有天淵之別。

方脷之中尤以野生「金邊方脷」被視為極品中的極品。身體最大特徵是身上有條金邊。擁有蛇鱗狀的背部，陽光之下還會泛起金黃螢光光澤，野生的光澤明顯，腹部雪白無黑斑。部分養殖金邊方脷腹部會因長期沾到池底排泄物而生有黑斑，有些較高質的養殖方脷沒黑斑，但光澤沒野生的明亮。

金邊方脷在珠江口都有生長，但以本地青山灣及流浮山最高質，全因本港水域水質近年得到改善，又是鹹淡水交滙之處，令金邊方脷肉嫩又充滿魚香。每年2-5月及10-11月，天氣轉變，一旦由冷轉熱或者由熱轉冷，方脷都會出動覓食，這段期間便是漁民捕獲野生方脷的大好機會；相反牠們平日大都伏在海床，比較難捉，因此除這兩段時間外，其他時間要吃方脷，便要多付金錢，更要賭賭運氣。

方脷有個十分似樣的親戚喚作「尖脷」。乍看很相似，但只要拼在一起，便看到其分別。除了方脷魚鱗特有的光澤外，尖脷頭和尾都較尖及修長，方脷則較圓渾，魚身較闊；食味上尖脷肉較鬆散，不及方脷結實，鮮味亦較遜，但價錢也不便宜，平均每斤只平方脷$100，所以識食者都寧願付多一點吃方脷。

懂吃的，必然知道金邊方脷的精髓在骨腩和裙邊。曾有大陸豪客到澳門吃海鮮，見魚缸有大條野生方脷，二話不說一擲十萬買起活魚並請酒家蒸之，但二人只吃裙邊其餘的肉不吃，成為一時佳話。資深食評人劉健威便想出以「一魚兩食」的方法去處理金邊方脷。魚身中間部份先拿去炒球，再將最美味的骨腩裙邊拿去清蒸再壓軸出場，這樣避免原條蒸後裙邊剛好但魚身粗嚡，亦可將最美味位置留到最後，減低浪費魚身的機會。如果下次有緣買到一條金邊方脷，不妨參考這個烹飪方法。

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採訪、攝影：《飲食男女》

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