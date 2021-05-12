疫情無法旅行，假如想吃正宗葡撻，最近香港就開了一間Coffee & Nata的外賣店，所有葡撻都從葡萄牙空運到港。

以葡撻為主，另有鹹點及果醬。所有產品都是在葡萄牙做好後，空運到港再焗，維持傳統做法。葡撻（$18）一共有四款口味：原味、朱古力、海鹽焦糖和熱情果，酥皮香脆，外脆内軟，内餡用雞蛋和吉士製成，口感滑溜。推薦食法是撒上肉桂粉，配咖啡或者紅酒。

另一款是沒有酥皮的撻（$24），全由吉士製成，黏糯煙韌。一共有七款口味：芝士、橙、紅蘿蔔、熱情果、牛奶、朱古力和焦糖。朱古力也是受歡迎的口味之一，整體味道偏甜，當作下午茶就剛好。

價錢跟其他店價錢差不多，而且在6月15日前，預先在金鐘店、尖沙嘴海運中心期間限定店和愉景灣愉景廣場期間限定店訂購，還有8折優惠，更加抵食。

COFFEE & NATA

地址：金鐘金鐘道93號Lab Concept 金鐘廊 D03B舖

電話：9573 1283

營業時間：11am-8pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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