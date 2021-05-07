很多香港人都有胃部問題，包括胃酸倒流、胃炎、消化不良，嚴重的甚至引發胃癌，早前資深演員廖啟智就是因胃癌而逝世。勵進國際培訓學院營養學課程總監Victor Ho指出，大部份胃部問題源於胃部出現炎症，然後發生病變，可能導致最嚴重的胃癌。

生食椰菜消除胃炎

在眾多食物中，椰菜是其中一種對胃部有裨益的蔬菜。椰菜屬於十字花科類，含有抗潰瘍因子，是一種抗氧化物，有消除胃部炎症效用，有效修復和建立胃黏膜組織。生吃的功效比煮熟的更佳，建議吃100克已經足夠。不過甲狀腺功能低下人士不宜生吃椰菜。而且椰菜含有寡糖，人體難以消化，所以會產生氣，容易有胃脹氣人士，不建議吃過多椰菜。

另外，木瓜也有養胃功效，Victor表示，木瓜含有豐富維他命A和維他命 C，研究發現維他命A和維他命C不單只是抗氧化物，還有修復胃黏膜受損組織的能力。每100克含有62毫克維他命C和約840微克胡蘿蔔素，建議每天進食半個至一個。除了維他命之外，木瓜還含有豐富的消化酵素，所以在餐前進食較佳。

黃花魚含豐富奧米加3脂肪酸

另一種食物是黃花魚，被譽為含有豐富奧米加3脂肪酸的魚類，甚至比三文魚高，每100克含有超過2,000毫克奧米加3脂肪酸。平均每日食用1,000-3,000毫克奧米加3脂肪酸已可以達至修復胃部受損黏膜組織。

還有山楂含有機酸和超過50種黃酮類抗氧化物，都有很強的消炎、抗發炎效果；亦能夠促進消化能力，甚至改善由胃酸倒流引起的症狀。建議每日使用10克山楂泡水飲用一次，但長期有胃痛人士不適合飲用。

採訪、攝影：《飲食男女》

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