上集《一日三餐》的嘉賓是黃夏蕙，追訪了她一日三餐的飲食生活，早餐只喝普洱加蜜糖的她，為了與好友敍舊，家住元朗新田村屋的她，也長途跋涉坐車到灣仔、銅鑼灣一帶食午餐和晚餐。今集嘉賓則是一向話題多多的林作，很多人會認為林作愛出位博見報，他對此直認不諱，並認為刻意製造一個令觀眾誤解的形象，「我覺得香港人一旦了解到我，我就沒存在價值。」到底這個令人不解的男子，平日的飲食生活是怎樣呢？

曾為早餐瘋狂過 朝朝五星酒店食

早上10時，灣仔軒尼詩道一座商業大廈樓下，他駕着Tesla五人房車前來，隨便停泊在街上。一頭亂髮的他，下車後立即走到附近便利店買早餐，不消五分鐘，他便買了一個飯糰、一條香蕉、一支能量飲品和一支水。之後，他上去拳館，為即將迎戰鍾培生，而作密集式訓練。「今天已是第六個星期來這裏訓練、第25次來這裏練拳了。」他甚少食早餐，不過不能空肚打拳，「單看這些食物，已經覺得很慘，只有一條蕉和一件飯糰，食香蕉也是為了體力，便利店員經常跟我說哪些香蕉較生、哪些較熟，我永遠不挑，直接遞去付款然後離開，快靚正。練拳前食飯，練完拳食肉，讓蛋白質不會流失。」他面對這些平平無奇的早餐，令他聯想到有一段時間，他也曾為早餐瘋狂過。「有一期我為了逼自己早起床，會去港島區大酒店食早餐，我去得最多是港島香格里拉酒店，坐到早上十時多、十一時。甚麼都食，會食光整個早餐，自助餐也試過，之後開始撐不住。我發覺我是一個早上沒甚麼胃口的人，永遠食不清，覺得很浪費食物。」

跟很多香港人一樣，這早餐花了十多分鐘便完成，之後換運動服做熱身運動，「練習的宗旨是令到自己心跳加快，出少少汗，不用出太多。跑步是最好，跑完步，一般也會揮下拳，但次數不用多，因為那些動作不是太實際。我和教練也一致認為，打拳是對抗性的運動，若然對着死物練習，作用其實不大，對實戰沒有幫助。」臨急抱佛腳，他提醒自己不能偷懶，「我覺得有很多事情即使不擅長，你有足夠經驗的話，再差也有限。」

對港式燒味有情意結

練完拳，他一定會到附近的燒味店食燒味飯，平日多數一個人，不過今日他女友裕美卻前來陪他食午餐，林作叫了一碟叉燒切雞飯($56)，而裕美則叫了燒鵝叉燒飯($61)。林作說：「打完拳要補充蛋白質，所以食肉是最好的。不知是否跟自己曾經留學有關，我對香港人燒味特別有情意結，曾經在英國讀大學時，連續一個月三十一日，也吃同一碟碟頭飯。在英國留學有一個好處，即是中餐不易找，但燒味店依然會有很多選擇，因為外國人也喜歡食。」不過他認為近年港式燒味做得太極致，「甚麼西班牙黑毛豬，我覺得缺少了港式地道燒味的感覺。」

吃完午餐，他便回公司處理日常事務，「之後會駕車回位於尖沙嘴的辦公室，基本上每天我會抽時間回公司，見一見公司團隊的人和秘書，總有一些要處理的事項。」期間，他也遵從教練指示，會吃一餐下午茶，「我現在奉行少食多餐，其實也不算少食，是盡量食，因為我不用磅體重，豆類製品對我身體好，所以教練叫我盡量喝。」

夜晚孖裕美豪宅歎住家飯

大約六時多，他駕車到麥當勞道寓所，跟女友裕美食住家飯作晚餐，「因為我太忙，經常在外面，回到家多數叫外賣Deliveroo等，總之要快，我有時難得就會叫工人準備。」這晚他工人為他準備了豉油雞翼、五花腩肉、臘腸炒椰菜花和椒絲通菜，「剛巧你們今天來拍攝，我姨媽又派人工給我工人，於是順便煲給我們，真是命運的安排。」林作和裕美家住高層，而林作母親則住在低層，工人在林母家廚房煮完飯，便把餸菜送到林作家。雖然住得極近，但林作、裕美和林母還沒試過同枱食飯，對此裕美說：「我還未想跟她食飯，我也很尊重他母親，但我由小到大一直給人欺凌，我明白即使如何去討好一個人，她不喜歡就不喜歡。直到有一天，待時機成熟，經過一段時間的生活後，可能她也看化了。」林作也笑說：「因為她有點像我母親，兩人性格太相似，所以才那麼憎恨對方。」不過他認為外界對裕美有太多誤解，其實她是一個獨立爽快的女子，樂意一生跟她一直吃飯。

採訪：袁凱傑

攝影：林宛津、陸羽、馮嘉雯

千樂燒味餐室

地址：灣仔軒尼詩道352-354號昌業大廈地舖

電話：2811 8977

營業時間：星期一至日 9am-11pm

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