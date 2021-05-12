去台灣旅行，要數必買手信，鳳梨酥一定榜上有名，每件獨立包裝，簡潔美觀，長方形一小件，外皮鬆軟，味道酸甜，令人食不厭，送禮自用也適合。由於最初鳳梨成本高，於是商人加入大量冬瓜蓉製作，鳳梨比例較少，令內餡質感綿密。隨着人們對飲食要求提高，加上鳳梨成本開始下降，近年又流行採用純鳳梨製作鳳梨酥，又名土鳳梨酥，甜度較低，但鳳梨的纖維口感倍增。疫情下，無法到台灣旅行，香港還有不少網店可以購買台灣出品的鳳梨酥，今次邀請台灣人、尚青商號店主周思甫(Steven)，盲試在香港容易買得到的土鳳梨酥。

Steven說：「聽我祖母說，以前的鳳梨酥不是那麼小，像結婚送禮的大餅般大。台語叫『ông-lâi』，意思是旺來，送鳳梨酥就是希望可以旺一些。」他表示土鳳梨在日治時代已有，本身是日本品種，後來在台灣種植，屬鳳梨3號，本身沒那麼甜、纖維又多，直接食用不太好吃，反而製作土鳳梨酥，出奇地受歡迎。他又指，自鳳梨酥給遊客買爆後，定價越來越貴，現在在台灣一件鳳梨酥的售價，隨時比一個便當貴，及後他再看看各款土鳳梨酥的包裝，都非常講究精美，就不難明白比便當貴的原因。

今次Steven以賣相、外皮、餡料和性價比四方面去評分。賣相方面，顏色偏啡，體積不太大不大小，最好要三口吃完；外皮鬆化不黏牙，軟硬適中；餡料︰有土鳳梨纖維口感，酸甜平均；價錢便宜但好味，性價比自然取得高分。每項5分為滿分，總分20分，看看哪款最好味。

瘋台味偏甜 入口黏牙

瘋台味 $92.5/盒(20件) 每件$4.6

顏色較淺，大小也適中，但拿上手很油膩；外皮牛油味太濃、不鬆脆，入口黏牙。餡料偏甜了一點、比較黏，沒有土鳳梨纖維，「我覺得是冬瓜蓉，沒法令客人吃到土鳳梨感覺，貨不對辦。」雖然價錢便宜，但質素不好，性價比不高。(8/20分)

港記酥皇 $279/盒(9件) 每件$31

顏色好，焗得不錯，三口可吃完；外皮鬆化，厚薄適中。餡料偏甜，但酸味慢慢湧出來，同時又吃到土鳳梨纖維，意外地帶有麵粉香；質素平均，但價錢略貴。(13/20分)

如邑堂 $189/盒(10件) 每件$18.9

顏色較深；外皮較厚，而且帶苦，可能焗得太久，鬆化度不夠；餡料比較稠，但好吃在有土鳳梨纖維口感，而味道亦不會太酸，酸甜平衡得不錯。惟外皮做得差，以此質素來說，價錢也較貴。(10.5/20分)

微熱山丘有土鳳梨口感

王媽媽 $186/盒(9件) 每件$20.6

大小與傳統鳳梨酥一樣，也屬正方形，但顏色差一點，邊位顏色不夠啡；外皮太散，一拿起就散開，味道偏甜而黏牙；餡料方面，酸甜度剛好，亦食到土鳳梨的纖維。惟外皮做得差，以質素來說，價錢也較貴。(10/20分)

關婆婆 $48/盒(6件) 每件$8

打開盒後，無論包裝和外形，也跟第一款一樣，及後看看包裝盒背面印有的成份和生產商地址，原來跟第一盒一模一樣，只是換上品牌名字。味道亦跟第一款一樣，偏甜，估計有六成餡料為冬瓜蓉，而且這盒平均一件的定價更貴，因此性價比方面，比第一款更低。(7/20分)

微熱山丘 $168/1盒(10件) 每件$16.8

顏色剛好，拿上來不散也不碎，六面也是同一顏色，十分精美；外皮夠鬆化，軟硬度剛好，不會太散，又不會有多餘的牛油味；餡料平均，不會黏起來，有土鳳梨口感，味道酸比甜多但適中。定價中等但高質，性價比高。(18.5/20分)

當他得悉微熱山丘以大比數拋離奪冠時，他表示預計之內，大讚此品牌向來做得好好，在台灣時更可以免費吃一件又有茶飲，食完可以不買，十分大方。

採訪、攝影：《飲食男女》

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